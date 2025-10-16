Ab sofort ist Kern & Stelly Medientechnik ein offizieller Vertriebspartner für Sennheiser in Deutschland und Österreich. Damit erweitert Kern & Stelly sein Portfolio im Bereich Audiotechnologie um eine weitere renommierte Marke. Das Portfolio von Sennheiser umfasst professionelle Mikrofone und Konferenzsysteme sowie Streamingtechnologien und Monitoringsysteme.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte künftig mit Kern & Stelly zu bündeln“, sagt Jürgen Wulf, Sales Director Business Communication DACH bei Sennheiser. „Die starke Marktpräsenz, das hohe Ansehen in der Branche sowie der ausgeprägte Servicegedanke von Kern & Stelly passen perfekt zu Sennheisers Bestreben und Unternehmensphilosophie, kundenorientiert die wachsende Nachfrage nach innovativen und qualitativ hochwertigen Audiolösungen noch besser zu bedienen.“

Marten Kirstein, Director Business Management bei Kern & Stelly Medientechnik, ergänzt: „Mit der Partnerschaft mit Sennheiser setzen wir ein klares Zeichen: Wir vereinen die Innovationskraft und Premium-Qualität einer der weltweit führenden Audiomarken mit unserer Distributionsstärke.“

