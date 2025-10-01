Zara betreibt weltweit rund 1.800 Stores. Nur ein kleiner Teil davon sind große Flagship-Filialen – und gerade einmal drei präsentieren aktuell das neueste Store-Konzept: „El Apartamento“. Das Konzept ist exakt das, was der Name hergibt: ein Apartment mitten im Store mit – alles stylish mit Zara-Home-Gegenständen eingerichtet und mit Zara-Mode gespickt, die farblich passend zur Einrichtung gewählt ist. Statt riesiger LED-Wände setzt Digital Signage-Partner Trison auf dezente Screens, die harmonisch in die Wände integriert sind. Auch ein Café gehört zum Konzept.

Die ersten beiden Testflächen entstanden in Paris und in A Coruña, dem Stammsitz der Zara-Mutter Inditex. Nun hat auch der frisch renovierte Flagship-Store in der Calle Serrano in Madrid ein solches „Apartamento“ bekommen – im obersten seiner fünf Stockwerke. Das Konzept erinnert ein wenig an ein Ikea-Möbelhaus: Inspiration sammeln in den oberen Etagen, einkaufen in den unteren. Es ist ein Hybrid aus Zara und Zara Home, der Kunden in eine kuratierte Markenwelt eintauchen lässt und sie möglichst lange im Store halten soll. Das Café trägt ebenfalls dazu bei.

Darüber hinaus hat die Filiale die neuesten Omnichannel-Features erhalten, wie Textil Wirtschaft berichtet: ein Click-and-Collect-System mit Kapazität für über 1.500 Pakete, assistierte Kassen, automatisierte Rückgabestationen sowie spezielle Abgabepunkte für Online-Retouren. Auch ein Reparaturservice für gebrauchte Kleidung ist inkludiert.