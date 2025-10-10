PPDS hat sich in den USA mit der AV-Expertin Emily Pirtle verstärkt. Sie wird die neu geschaffene Position einer Regional Sales Managerin für die Bundesstaaten Texas, Oklahoma, Louisiana und Arkansas übernehmen.

Emily Pirtle bringt langjährige Erfahrung, unter anderem im Vertrieb und in der Kundenbetreuung, mit zu PPDS. Zudem hat sie eine tiefe Expertise, was den Education-Markt angeht. In ihrer vorherigen Position bei einem AV-Integrationsunternehmen unterstützte Emily Pirtle mehr als 45 Schulbezirke in Texas und Oklahoma und beriet Verantwortliche zu Hardware, Software, AV, Netzwerkinfrastruktur, Digital Signage und Sicherheitslösungen,

Sie berichtet an Bruce Wyrwitzke, Vertriebsleiter für Nordamerika bei PPDS. Zu ihren Hauptaufgaben gehören unter anderem der Aufbau und die Pflege strategischer Beziehungen zu Integratoren, Wiederverkäufern und Kunden.

Bruce Wyrwitzke kommentiert: „Emilys Erfahrung, ihre Begeisterung und ihr bewährtes Engagement für Best-Practice-Geschäfte machten sie zur idealen Kandidatin für diese wichtige und spannende Position. Allein Texas bietet einige unglaubliche Wachstumschancen, da der Bundesstaat nach wie vor einer der widerstandsfähigsten und leistungsstärksten in den USA ist und im Jahr 2024 über 125.000 neue Unternehmen hinzukommen werden. Der Bildungsmarkt ist für uns ebenfalls von entscheidender Bedeutung, und Emilys Fachwissen im Bereich Edutech bietet unseren Partnern und Kunden eine Fülle an Unterstützung und Wissen.“

