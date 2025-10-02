Poppulo zählt zu den Vorreitern beim Thema AI (invidis-Bericht) – der Digital Signage Workplace- und Employee-Communication-Spezialist hat so tief wie kaum ein anderer Plattform-Anbieter AI integriert –, sondern meldet nun auch als erster Anbieter die erfolgreiche Zertifizierung für Responsible AI.

Die ISO 42001:2023 Zertifizierung umfasst Governance, Datensicherheit und Enterprise-Skalierbarkeit von künstlicher Intelligenz im Rahmen eines AI-Management-Systems (AIMS). Die ISO-Zertifizierung ist der erste allgemein gültige Standard für Artificial Intelligence Management Systems (AIMS).

Grundlage für sichere Integration von Agentic AI

AI-zertifizierte Digital Signage-Plattformen gelten gemeinhin als Basis für Nutzer, um kundenspezifische Agentic-AI-Lösungen sicher und skalierbar zu integrieren. Insbesondere bei kanalübergreifenden Employee-Communications-Lösungen für Digital Signage, Mobile und Intranet – wie sie von Poppulo, Appspace & Co. angeboten werden – ist eine zertifizierte Umgebung wichtig. Sicherheitsanforderungen rund um Business Critical und vertrauliche Informationen unterscheiden sich elementar zu DooH oder Retail-Content.

EU mit weltweit strengsten AI-Richtlinien

Unternehmen in der EU sind den weltweit strengsten AI-Richtlinien unterworfen, ebenso EU-Tochtergesellschaften globaler Konzerne. Employee-Communication-Lösungen werden global eingesetzt und müssen sich an den strengsten Richtlinien orientieren. Geografische Insellösungen – mit Ausnahme von China – sind dabei in der Regel keine Option.

Lesen Sie hier den Kommentar von Florian Rotberg, warum die neue ISO-Zertifizierung bald Standard in der Digital Signage-Industrie sein könnte.