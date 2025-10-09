Uniguest hat eine neue Reseller-Partnerschaft mit PureHD bekannt gegeben, einem Anbieter von Videolösungen für den US-amerikanischen und kanadischen Hotelmarkt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Verbreitung der Plattform Hotel Hub von Uniguest – einer integrierten, cloudbasierten Lösung, die Unterhaltung im Zimmer, IPTV und Digital Signage kombiniert – über das Branchennetzwerk von PureHD auszuweiten.

PureHD mit Hauptsitz in Maynard, Massachusetts, hat sich einen Namen als zuverlässiger Anbieter von Video- und IPTV-Diensten für viele der führenden Hotelmarken Nordamerikas gemacht. Durch die neue Vereinbarung wird PureHD sein Angebot neben den bestehenden Dish-Network-Diensten um die Hotel-Hub-Suite von Uniguest erweitern, sodass Hotelbetreiber Inhalte und Kommunikation effizienter über eine einzige, von der Marke zugelassene Plattform verwalten können.

Die Vereinbarung soll die Channel-First-Strategie von Uniguest stärken, bei der das Unternehmen mit vertrauenswürdigen regionalen Partnern zusammenarbeitet, um Fachwissen, Integration und kontinuierlichen Support bereitzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit PureHD stärkt Uniguest seine Position auf dem nordamerikanischen Markt und unterstreicht sein Engagement für die Bereitstellung vernetzter, cloudbasierter Lösungen für das Gastgewerbe.

