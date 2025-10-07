Econocom hat eine neue strategische Ausrichtung für seinen AV-Bereich angekündigt und positioniert das Segment im Rahmen seines „One Econocom”-Plans als eigenständigen Geschäftsbereich innerhalb der Gruppe. Die Umstellung wurde während der Global Audiovisual Conference des Unternehmens in Marbella, Spanien, vorgestellt, an der Führungskräfte und AV-Spezialisten aus ganz Europa teilnahmen.

Die neue AV-Strategie folgt auf die jüngsten Übernahmen von ICT in Deutschland, Avanzia (Spanien), ISS AV (Irland) und einem Teil von Smartcomm (Großbritannien) durch Econocom im Juli 2025. Durch diese Integrationen erreicht der Konzern im AV-Bereich einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 750 Spezialisten in ganz Europa.

Econocom will seine Position als Europas führender AV-Integrator stärken und sich dabei auf Bereiche wie immersives Storytelling, Museografie, kinetische LED-Technik, Bildung und groß angelegte AV-Integration für öffentliche und private Kunden konzentrieren.

Nach Angaben der Gruppe steht die Schaffung einer einheitlichen AV-Vertikale im Gegensatz zu einer separaten Geschäftseinheit – wie es bisher mit „Gather with Econocom“ gehandhabt wurde – im Einklang mit ihrer umfassenderen Strategie, Kompetenzen zu konsolidieren und ein klareres, kohärenteres Wertversprechen zu liefern. Die AV-Lösungen des Unternehmens zielen auf digitale Umgebungen in verschiedenen Branchen ab, darunter Unternehmen, Bildung, Einzelhandel, Gastgewerbe, öffentliche Räume und Gesundheitswesen.

„Das Jahr 2025 markiert einen strategischen Meilenstein in der Entwicklung unserer audiovisuellen Expertise und der Umsetzung einer einheitlichen Vision in ganz Europa unter der Marke Econocom“, sagt Angel Benguigui, CEO von Econocom. „Mit dieser konsolidierten Vertikalen gestalten wir nicht nur die Zukunft immersiver Umgebungen, sondern senden auch ein starkes Signal an den Markt: Unser Ziel ist es, führend zu sein, zu inspirieren und die Art und Weise zu vereinfachen, wie öffentliche und private Organisationen mit Technologie umgehen.“

Branchentrends deuten auf ein stetiges Wachstum des AV-Marktes von über 5 Prozent pro Jahr bis 2028 hin, das durch die Expansion von Digital Signage und Collaboration-Technologien angetrieben wird. Die Unternehmensleitung von Econocom sieht darin eine Chance, die Innovation und Kundenbindung in allen europäischen Niederlassungen zu verbessern.

