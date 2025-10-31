Was haben Sie 2025 erreicht, was kommt 2026? Welche wichtigen Branchen-Entwicklungen für Digital Signage & DooH konnten Sie beobachten? Wir wollen es wissen! Mit den invidis Jahreskommentaren geben wir jedes Jahr den Lenkern und Experten der Branche die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit unserem Fachpublikum zu teilen.

Nutzen Sie die Chance und verbreiten Sie Ihre Stimme auf invidis!

Jahreskommentar 2025/2026: Teilnahmebedingungen Der Text sollte circa 3.000 bis 5.000 Zeichen lang sein.

Neben einem Rück- und Ausblick des Unternehmens ist eine allgemeine Brancheneinschätzung gern gesehen.

Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung/Kürzung vor. Auch der Veröffentlichungszeitpunkt wird von uns bestimmt.

Redaktionsschluss ist der 12. Dezember 2025 . Je früher die Kommentare einlaufen, desto schneller werden wir sie veröffentlichen.

. Je früher die Kommentare einlaufen, desto schneller werden wir sie veröffentlichen. Bitte schicken Sie den Beitrag an redaktion@invidis.com. Unter dieser Mail steht Ihnen das invidis-Team auch für Fragen gerne zur Verfügung.

Schicken sie zusätzlich ein Portraitfoto des Autors/der Autorin mit.

Setzen Sie KI sparsam ein! Unsere Leser wollen Ihre Stimme hören, und nicht die von ChatGPT.

Die invidis Jahreskommentare werden jedes Jahr von Entscheidern und Geschäftsführern aus der gesamten Branche genutzt. Wir freuen uns dieses Jahr wieder auf bekannte und auch neue Autorinnen und Autoren.

