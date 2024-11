In den invidis Jahreskommentaren geben wir der Branche eine Stimme: Unternehmenslenker, Branchenexperten und Visionäre schreiben über das ereignisreiche ablaufende Jahr – und geben einen Ausblick auf das anstehende Digital Signage- und DooH-Jahr 2025.

Früher als sonst starten wir heuer in unsere invidis Jahreskommentare. Der Grund: das enorme Interesse an diesem Format. Zahlreiche Unternehmen wollen sich beteiligen. Also beginnen wir schon in der letzten Novemberwoche mit den Veröffentlichungen.

Lesen Sie hier alle invidis Jahreskommentare 2024/2025 – die Liste wird immer aktualisiert, wenn neue Jahreskommentare verfügbar sind.