2024 war für uns ein Meilensteinjahr. Unser 20-jähriges Firmenjubiläum haben wir mit einem großen Fest mit 220 Gästen gefeiert – darunter Mitarbeitende, Kunden, Partner und politische Vertreter aus der Region und ganz Deutschland. Die starke Resonanz auf unsere Einladung zeigt uns, wie sehr unsere Arbeit in der Branche geschätzt wird.

Geschäftlich haben wir ebenfalls Grund zur Freude: Zum Jahresende werden wir die 20-Millionen-Euro-Umsatzmarke erstmals überschreiten und damit ein Umsatzplus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen. Besonders im Bereich Digital Signage haben wir wegweisende Projekte realisiert. So haben wir im Showroom von Luisa Cerano in Düsseldorf einen beeindruckenden, über drei Meter hohen LED-Würfel mit auf Gehrung gearbeiteten Kanten installiert.

Auch die Einführung von Digital Signage und Self-Service-Terminals bei Robert Ley zählt zu den Highlights des Jahres. Unsere Partnerschaft mit einem unserer Großkunden haben wir ebenfalls weiter ausgebaut, indem wir mehr als 800 Monitore in den Filialen und erstmals auch 54 Displays in 13 Verteilzentren zur Mitarbeiterkommunikation umgesetzt haben. Gerade in Zeiten digitaler Transformation gewinnt die interne Kommunikation in Unternehmen zunehmend an Bedeutung.

Retail Media und KI

Ein entscheidender Wachstumstreiber war 2024 unser Fokus auf Retail Media. Diese Integration in unsere Digital Signage-Lösung schafft für unsere Kunden neue Erlösmodelle durch die Vermarktung von Werbeflächen im Handel. Die ersten Erfolge dieses Modells motivieren uns, die Anbindung an weitere Retail-Media-Partner auszubauen und innovative Formate anzubieten. Ein besonderer Schritt ist die Entwicklung einer eigenen lokalen Retail-Media-Lösung, die in unserer Heimatstadt verankert ist und noch in diesem Jahr umgesetzt wird. Diese lokale Lösung hebt sich durch ihre ausschließlich regionale Ausrichtung ab.

Ein weiterer Meilenstein ist die bevorstehende Implementierung unseres KI-basierten Retail-Assistenten Kira bei unserem ersten Kunden. Mit Kira als persönlichem Chatbot haben Kunden Zugriff auf eine Fülle von Informationen zu Artikeln, Größen, Farben, Verfügbarkeiten und Auffindbarkeit im Geschäft. Unsere Vision ist, dass Kira nicht nur als digitaler Assistent fungiert, sondern den Einzelhandel auch durch datenbasierte Einblicke in das Kundenverhalten unterstützt. Diese Entwicklung steht stellvertretend für unser Ziel, mit intelligenten Lösungen den Einzelhandel in die Zukunft zu führen und ihn dabei zu unterstützen, noch gezielter auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen.

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen sehen wir für 2025 ein großes Potenzial in der Digital Signage-Branche. Die Nachfrage nach interaktiven, personalisierten Kundenansprachen steigt kontinuierlich, und wir sind überzeugt, unsere Rolle als führender Lösungsanbieter weiter ausbauen zu können. Die Eurocis im Februar bietet uns wie immer eine wichtige Plattform, um unsere neuesten Entwicklungen zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Hier werden wir nicht nur unsere bewährten Lösungen präsentieren, sondern auch die neuesten Fortschritte im Bereich Retail Media und Digital Signage vorstellen.

Mit einem soliden Portfolio, innovativen Projekten und zukunftsweisenden Ideen blicken wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die nächste Wachstumsphase einzuleiten.