Bütema setzt die Zusammenarbeit mit dem Modeunternehmen Robert Ley fort. Nach der Ausstattung einer Pilotfiliale in Herzogenrath-Kohlscheid wurden nun auch Stores in Langerwehe, Würselen und Mülheim-Kärlich mit Digital Signage und Self-Service-Lösungen ausgestattet.

Insgesamt wurden in den Ley-Locations sieben LCD-Screens mit Formaten von 85 und 65 Zoll sowie acht LED-Walls installiert. Im Fokus steht dabei der neu eröffnete Superstore in Mülheim-Kärlich, in dem Bütema zusätzlich eine 9 mal 4,5 Meter Mesh-LED-Wall in der Schaufensterfront realisieren wird.

Self-Service-Ausstattung on Top

Im Bereich Self-Service kamen außerdem 32-Zoll-Touchscreen-Terminals und Surface-Tablets dazu, mit denen Kunden vor Ort Produktinformationen abrufen, im Onlineshop stöbern oder eine Kundenkarte beantragen können. Das soll die Interaktivität in der Kundenexperience noch einmal deutlich steigern.

„Unser Ziel ist es, Robert Ley dabei zu unterstützen, die Effizienz und Kundenzufriedenheit durch Digital Signage und Self-Service-Technologien auf ein neues Niveau zu heben. Die Filialen gewinnen dadurch nicht nur an Modernität, sondern auch an Reaktionsschnelligkeit, um sofort auf Markttrends oder Kundenbedürfnisse zu reagieren“, erläutert Lutz Hollmann-Raabe, COO und CSO von Bütema. „Unsere Vision ist es, durch Digitalisierung eine nahtlose Brücke zwischen Online- und Offline-Einkaufserlebnissen zu schaffen, die den Konsumenten in den Mittelpunkt stellt.“

Für das Frühjahr 2025 ist die Digitalisierung der nächsten Filiale geplant. Weitere Stores sollen folgen.