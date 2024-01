Bütema hat eine Pilotfiliale des Traditionsmodehändlers Robert Ley mit Digital Signage ausgestattet. Im Rahmen des Proof-of-Concept wurden im Robert Ley Fashion Store in Herzogenrath-Kohlscheid Displays mit Digital Signage- und Self-Service-Inhalten installiert.

Das Modeunternehmen Robert Ley blickt auf eine 130-jährige Tradition zurück und betreibt insgesamt 17 Filialen. Mit dem neuen Store-Konzept will der Retailer ein Zeichen für seine digitale Transformation setzen.

Unter anderem installierte der Retail-Spezialist zwei Self-Service-Displays mit je 32 und 12 Zoll, die in erster Linie der digitalen Kundenkartenerfassung dienen. Kunden können am Terminal eigenständig eine Kundenkarte beantragen, was das Personal wiederum entlastet.

Dabei wurde die Self-Service-Anwendung direkt in die Digital Signage-Lösung von Bütema integriert. Die Low-Code-Anwendung ermöglicht es Robert Ley, die Kundenkartenanmeldung nach ihren individuellen Anforderungen selbst zu konfigurieren, wodurch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Systems deutlich erhöht wird.

Zudem wurde ein 85-Zoll-Display angebracht, das Digital Signage-Inhalte ausspielt und das Fashion Know-how von Robert Ley in Szene setzt. Die Ausstattung weiterer Filialen im Laufe der nächsten Monate ist bereits geplant.

