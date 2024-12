In Branchenanalysen wird oft auf die nötige Konsolidierung der deutschen und internationalen Digital Signage-Branche hingewiesen. Gleichzeitig werden auch schlechtere Zeiten für den Mittelstand vorhergesagt. Wir können diesen Trend als klassischer Mittelständler für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht bestätigen. Wir haben uns in den vergangenen zwölf Monaten kontinuierlich weiterentwickelt, auch wenn dies in einem schwierigen Marktumfeld geschah. Wir führen dies zum einen auf eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden zurück. Gleichzeitig kümmern wir uns andererseits intensiv um bestimmte Nischensegmente mit Wachstumspotenzial, was sich auszuzahlen beginnt.

Nach zwei vorherigen Jahren mit hohen Investitionen in unser Remote-Device-Management-System Kiosk-IQ und Weiterentwicklungen unserer Software TV-Lution haben wir uns im abgelaufenen Jahr verstärkt um unser internationales Geschäft gekümmert. Die Gründung unserer spanischen Tochtergesellschaft fand im vergangenen Jahr statt. In den abgelaufenen zwölf Monaten haben wir mehrere erfolgreiche spanische Projekte im Retail-, Hotel- und Gastronomiebereich umgesetzt. Wir sind aber auch in den aufstrebenden Ländern am Golf vertreten und legten mit einem Fünf-Sterne-Haus der Qatar Airways in Doha ein weiteres Vorzeigehotel zu unserer Kundenliste. Auch in Deutschland konnten wir mit führenden regionalen Hotels moderne Signage-Projekte durchführen. Es ist kein Zufall, dass uns dieser Sektor liegt. Die individualisierten Bedürfnisse im Hotel- und Gastronomiebereich passen gut zu unserer flexiblen Arbeitsweise und zu unserer einfach zu bedienenden Software.

Gema-freie Services beliebter

Ansonsten kommen wir im immer wichtiger werdenden Monitoring-Bereich gut voran. Unser hauseigenes Kiosk-IQ eignet sich hervorragend für komplexe und herausfordernde Installationen, was wir 2024 erneut unter Beweis gestellt haben. Nach beinahe zwei Jahren Planung bestückten wir für unseren isländischen Kunden Pylone an mehr als 60 Tankstellen quer über die Insel verteilt. Besonders freut es uns, dass wir hier unser benutzerfreundliches CMS TV-Lution mit installieren konnten. Mittlerweile sind weitere Anlagen in der Umsetzung.

Schließlich hat sich auch im dritten unserer Segmente, Sound, einiges getan. Gema-freie Musikdienstleistungen, so wie wir sie anbieten, werden beim Handel immer beliebter. Da spielt zum einen die Einsparungen von Gema-Gebühren eine Rolle, andererseits beobachten wir ein gesteigertes Verständnis für visuelle und klangliche Effekte. Beide Ansätze ergänzen sich und sorgen für sicht- und hörbare Unterschiede im Entscheidungsaugenblick.

Positiverer Trend für 2025

Bei der Weiterentwicklung von Displays sehen wir am Markt eine gesteigerte Nachfrage an LED-Lösungen. Mit der gestiegenen Bedeutung von Digital Signage geht ein höherer Investitionswille für großflächige Installationen einher. Flagshipstore-Konzepte im Automotive-Bereich kommen bei uns am besten voran, selbst wenn es bei der Umsetzung zu Verspätungen kommt, da sich notwendige Genehmigungen verzögern.

Wie geht es jetzt weiter? Nachdem 2024 ein zufriedenstellendes, aber unruhiges Jahr war, denken wir, dass wir in den kommenden zwölf Monaten in einen etwas positiveren Trend geraten. Wir haben das Gros unserer Technikinvestitionen abgearbeitet, das Marktumfeld ist stabiler und unser Auftragsbuch ist wesentlich besser gefüllt als zum Vergleichszeitpunkt im vergangenen Jahr. Unsere Blicke richten sich jetzt zunehmend auf die eigene Organisation, die wir kontinuierlich erweitern und stärken werden, um unsere Position am deutschen und internationalen Markt zu festigen.

Wir wünschen allen invidis-Lesern ein gesundes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2025.