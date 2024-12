2024 war ein wichtiges Jahr für Absen. Wir haben an spannenden Projekten in Großstädten, an belebten Verkehrsknotenpunkten und in beliebten Einkaufscentern gearbeitet. Diese Projekte haben gezeigt, wie zuverlässig und flexibel unsere LED-Lösungen sind und wie wir unterschiedliche Herausforderungen an vielen Orten bewältigen können.

Einer der großen Erfolge in diesem Jahr war das wachsende Interesse an MicroLED- und COB-Technologien. Diese sind jetzt die erste Wahl für viele hochwertige Displays im Innen- und Außenbereich, weil sie fantastisch aussehen, lange halten und Energie sparen. Wir haben diesen Trend frühzeitig erkannt und unsere Pläne angepasst, um unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten.

Auch das Thema Nachhaltigkeit war für uns 2024 sehr wichtig. Wir haben neue Produkte auf den Markt gebracht, die weniger Energie verbrauchen und trotzdem eine hervorragende Leistung bieten. Das hat vielen unserer Kunden geholfen, ihre Umweltziele zu erreichen, die heute wichtiger sind als je zuvor.

Kooperation war auch in diesem Jahr ein wichtiger Teil unseres Erfolgs. Wir haben eng mit Kunden, Architekten und Systemintegratoren zusammengearbeitet, um nicht nur schöne, sondern auch effiziente Projekte zu realisieren.

Entwicklungen in der Industrie

Die OoH- und Digital Signage-Branche hat sich dieses Jahr stark verändert, und wir haben einige wichtige Trends festgestellt:

Fokus auf Premium-Standorte : Mehr Werbetreibende wollen ihre Kampagnen an den besten Stellen platzieren, zum Beispiel an belebten Verkehrsknotenpunkten oder berühmten Wahrzeichen. Diese Standorte benötigen hochwertige, skalierbare Lösungen.

: Mehr Werbetreibende wollen ihre Kampagnen an den besten Stellen platzieren, zum Beispiel an belebten Verkehrsknotenpunkten oder berühmten Wahrzeichen. Diese Standorte benötigen hochwertige, skalierbare Lösungen. MicroLED- und COB-Displays auf dem Vormarsch : In diesem Jahr haben wir einen starken Anstieg bei der Verwendung dieser Technologien erlebt. Sie bieten ein klares Bild, keine Lücken und eine langlebige Qualität, wodurch sie für Geschäfte, Einkaufszentren und große Walls im Freien geeignet sind.

: In diesem Jahr haben wir einen starken Anstieg bei der Verwendung dieser Technologien erlebt. Sie bieten ein klares Bild, keine Lücken und eine langlebige Qualität, wodurch sie für Geschäfte, Einkaufszentren und große Walls im Freien geeignet sind. Nachhaltigkeit ist jetzt ein Muss : Die Kunden fragen nicht nur nach guten Produkten, sondern auch nach solchen, die ihnen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

: Die Kunden fragen nicht nur nach guten Produkten, sondern auch nach solchen, die ihnen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wachstum von Programmatic DooH : Werbung wird immer intelligenter, mit Echtzeitdaten, die zur Erstellung gezielter Inhalte verwendet werden.

: Werbung wird immer intelligenter, mit Echtzeitdaten, die zur Erstellung gezielter Inhalte verwendet werden. Trend zu standardisierten Lösungen: Viele Kunden wünschen sich einfachere und schnellere Installationen. Modulare, skalierbare Produkte werden immer wichtiger, und dank des Standardisierungsansatzes von Absen ist es möglich, diese Anforderungen zu erfüllen.

Ausblick auf 2025

Das Jahr 2025 wird der OoH- und Digital Signage-Branche viele spannende Möglichkeiten bieten. Das erwarten wir: