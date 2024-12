Das Jahr 2024 war für viele Industrien und Branchen geprägt von wirtschaftlichen Herausforderungen und gleichzeitig dynamischen technologischen Entwicklungen – das betrifft auch die AV-Branche: Die angespannte Konjunktur und verhalten investierende Unternehmen haben den Markt vor komplexe Aufgaben gestellt. Dennoch zeigten sich innovative Technologien und nachhaltige Lösungen als Lichtblicke in einem turbulenten Marktumfeld.

In dieser herausfordernden Landschaft haben wir bei Sharp/NEC unseren Fokus konsequent auf Produktinnovation und technologische Weiterentwicklung gelegt. Dazu zählt unter anderem unsere Anfang 2024 vorgestellte dritte Generation der LED FE-Serie, die mit Flip-Chip-SMD-Technologie ausgestattet ist und einen Fortschritt in Sachen Energieeffizienz markiert.

Darüber hinaus haben wir unser Portfolio unter dem Sharp Brand signifikant erweitert – von leistungsstarken 4K-Projektoren bis hin zu innovativen Serien im Bereich Large Format Displays. Diese strategische Ausrichtung werden wir 2025 konsequent fortführen und unser Angebot weiter vervollständigen.

LED-Technologie: Nachhaltigkeit und Zukunft

Eine Schlüsselrolle nimmt dabei auch LED ein: Der Markt entwickelt sich besonders dynamisch, mit einem klaren Trend zu nachhaltigen und energieeffizienten Lösungen – nicht nur im Unternehmensumfeld, sondern zunehmend auch in Behörden und im Bildungssektor. Insbesondere Hochschulen zeigen trotz restriktiver Budgets eine steigende Nachfrage. LEDs punkten hier durch ein überzeugendes Gesamtpaket: Langlebigkeit, geringe Wärmeentwicklung und niedrige Gesamtbetriebskosten – Stichwort Total Cost of Ownership, TCO – machen sie zu einer wirtschaftlich attraktiven und zukunftssicheren Investition.

So tragen LEDs dazu bei, dass sich Hochschulen innovativ und umweltbewusst präsentieren – Qualitäten, die auch künftige Studierende ansprechen und begeistern. Die Technologie eröffnet zugleich völlig neue kreative Möglichkeiten: Von gebogenen, hochflexiblen Leuchtflächen bis hin zu innovativen 3D-Installationen erweitert LED die Grenzen gestalterischer Freiheit. Darüber hinaus beweisen LEDs ihre Leistungsfähigkeit auch in technisch komplexen Anwendungen, etwa beim kritischen Brandschutz in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen. Für solche anspruchsvollen Projekte sind wir gemeinsam mit unserem umfassenden Partnernetzwerk bestens gerüstet und begegnen ihnen mit Expertise und Enthusiasmus, die uns auch im kommenden Jahr begleiten.

Klare Vision für 2025

Mit diesem Elan und einer klaren Vision blicken wir optimistisch Richtung 2025. Die Verschmelzung mit Sharp schreitet voran, unsere Produkt-Roadmap ist vielversprechend. Dabei bleiben wir unseren Kernwerten treu: höchste Qualität, kundenorientierter Service, lange Produktlebenszyklen und ein unverbrüchliches Engagement zur Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf das neue Jahr!