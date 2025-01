2024 war ein wichtiges Jahr für Nsign.tv. Ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Jahr war unser neuer Ansatz „Simplify Complexity“. Diese Philosophie steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten des Unternehmens und zielt darauf ab, die Verwaltung von Digital Signage für Unternehmen zu vereinfachen, unabhängig davon, wie groß oder komplex ihr Betrieb ist. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht es den Kunden, ihre bestehenden Systeme nahtlos zu integrieren und so unnötige Kosten oder Unterbrechungen zu vermeiden. Die Fähigkeit, Inhalte in großem Umfang zu automatisieren und zu personalisieren, hilft Unternehmen, Zeit zu sparen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Interaktion mit ihrem Publikum und die Verbesserung ihrer Abläufe.

2024 war auch eine Zeit des Wachstums für das Nsign.tv-Team, mit mehreren wichtigen Neuzugängen und der Schaffung neuer Abteilungen, die darauf abzielen, den Fokus des Unternehmens auf unsere Kunden und Technologie zu stärken. Eine Abteilung für Customer Success wurde gegründet, um sicherzustellen, dass die Kunden den maximalen Nutzen aus der Plattform ziehen. Das spiegelt unsere Verpflichtung wider, die Kunden in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie zu stellen. Auch die Technologieabteilung wurde mit neuen Teammitgliedern, darunter Spezialisten für künstliche Intelligenz, erweitert. Darüber hinaus haben wir die Position des Product & Innovation Director eingeführt, der die Aufgabe hat, technologische Entwicklungen zu leiten und sicherzustellen, dass die Plattform an der Spitze der Branche bleibt.

Ein großes Highlight in diesem Jahr war der Erfolg unserer Applets, die die Art und Weise, wie Unternehmen an das Content Management herangehen, verändern. Applets sind ein integraler Bestandteil unserer CMS-Plattform und bieten Flexibilität und Skalierbarkeit. Diese leistungsstarken Mikroanwendungen automatisieren und personalisieren Digital Signage durch Datenintegration in Echtzeit. Sie lassen sich nahtlos mit externen Systemen wie ERP-, CRM- und POS-Plattformen verbinden und sorgen dafür, dass Inhalte immer in Echtzeit aktualisiert werden. Egal, ob es um die Anzeige von Live-Nachrichten, lokalen Wetterdaten oder Social-Media-Streams geht oder um die Verwaltung dynamischer Preise für Werbeaktionen: diese Tools machen die Verwaltung umfangreicher Bildschirmnetzwerke mühelos und effizient. Im Jahr 2024 wurden die Applets bei zwei internationalen Preisverleihungen in die engere Wahl gezogen. Das positive Feedback unserer Kunden unterstreicht ihren Wert als transformatives Werkzeug für Unternehmen weltweit.

Wir haben auch unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten ausgebaut, indem wir unsere Aktivitäten in der Region verstärkten und an der Digital Signage Experience 2024 teilnahmen. Dies unterstreicht unser Engagement für internationales Wachstum und den Aufbau stärkerer Verbindungen mit Kunden in einem der dynamischsten Märkte der Welt.

Die Digital Signage Experience 2024 endete für unser Unternehmen mit einer fantastischen Nachricht: Wir wurden bei einem internationalen Preisverleihungsprogramm der Digital Signage-Branche als „Herausragendes Unternehmen“ nominiert. Diese Anerkennung festigt unsere Position als globaler Marktführer im Bereich Digital Signage und spiegelt das Engagement und die Innovation wider, die unser gesamtes Team antreibt.

Entwicklungen in der Industrie

Ein wichtiger Trend, den wir beobachtet haben, ist der zunehmende Einsatz von datengesteuerten Technologien zur Schaffung personalisierter Erlebnisse. Unternehmen kombinieren Big Data und KI, um zielgerichtete Inhalte und Empfehlungen zu liefern, die nicht nur die Kundenbindung verbessern, sondern auch zu höheren Konversionsraten und Umsätzen führen.

Eine weitere wichtige Veränderung ist die Konzentration auf die betriebliche Effizienz durch Selbstbedienungskioske und Warteschlangenmanagementsysteme. Diese Lösungen rationalisieren den Kundenfluss, senken die Kosten und verbessern die Gesamtleistung in Einzelhandels- und Serviceumgebungen. Auch bei der Barrierefreiheit sind Fortschritte zu verzeichnen: Digital Signage und Kioske sind so konzipiert, dass sie für eine größere Anzahl von Nutzern geeignet sind und so für Inklusion und Komfort sorgen.

Interaktive Displays und immersive Erlebnisse sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Sie bieten lokalisierte Produktinformationen und Werbeaktionen oder schaffen einzigartige visuelle Umgebungen, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen und sie zur Interaktion anregen. Schließlich ermöglichen programmatische LED-Bildschirme und IoT-fähige Systeme die dynamische Anpassung von Inhalten auf der Grundlage von Echtzeitdaten, um sicherzustellen, dass die Botschaften immer relevant und wirkungsvoll sind.

Ausblick auf 2025

Mit Blick auf das Jahr 2025 erwarten wir, dass sich diese Trends weiterentwickeln und die Technologie noch intelligenter und nahtloser wird. KI-gesteuerte Kioske und Displays werden wahrscheinlich eine größere Rolle bei der Vorhersage von Kundenpräferenzen und der Bereitstellung von Echtzeit-Empfehlungen spielen und damit die Art und Weise verändern, wie Unternehmen mit ihrem Publikum interagieren.

Die Integration von IoT in Warteschlangenmanagement- und Digital Signage-Systeme wird ebenfalls weiter voranschreiten und Unternehmen dabei helfen, den Kundenstrom zu überwachen und den Betrieb mit größerer Präzision zu optimieren.

Wir erwarten einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit und energieeffiziente Lösungen, insbesondere bei LED- und Projektionstechnologien. Darüber hinaus werden immersive Erlebnisse wie interaktive Böden und Projektionen wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen und den Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, Kunden anzuziehen und zu binden. Digital Signage wird sich zu einem noch wichtigeren Instrument für die Schaffung sinnvoller, effizienter und zugänglicher Kundenerlebnisse entwickeln.