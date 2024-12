Während wir mit voller Fahrt aus dem Jahr 2024 ins neue Jahr segeln, blicken wir kurz zurück: Es war ein ereignisreiches Jahr mit vielen Herausforderungen. Aus wirtschaftlicher, politischer und humanitärer Sicht. In einer Welt, die zunehmend vernetzt, aber auch von geopolitischen Spannungen geprägt ist, müssen wir flexibel und innovativ bleiben.

Gleichzeitig war es aber auch ein gutes Jahr. Mit etwas weniger Wachstum, aber dennoch viel Entwicklung in der AV-Industrie. Als Hersteller mit mehr als 80 Jahren Erfahrungen gab es viele neue Innovationen. Unternehmen passen sich schnell den neuen Technologietrends und Kundenanforderungen an.

Auch ich habe in meinen sieben Jahren bei Peerless-AV viele Veränderungen miterlebt und dabei beobachtet, wie unsere Marktstellung immer mehr an Relevanz gewonnen hat. Die DV-LED-Integration hat in den letzten Jahren drastisch an Einfluss gewonnen. Doch Planung, die Installation und der Umgang mit dieser neuen Technologie sind etwas komplexer als bei LCD-Videowall-Integrationen. Die Projekte, die wir derzeit umsetzen, erfordern nicht nur mehr Zeit und Expertenwissen, sondern auch eine professionell und präzise entwickelte Montagelösung. Sowie Werkzeuge, wie einem exakt ausgerichteten Abstandsmesser, um sicherzustellen, dass bei der Installation höchste Sorgfalt auf Präzision und Perfektion gelegt wird.

Vom Hersteller zum Komplettanbieter

Die Zeiten ändern sich. Wir sind nicht mehr einfach ein Hersteller, der ein Produkt liefert, sondern entwickeln uns zunehmend zu einem Start-to-Finish-Support-OEM und Serviceanbieter, der eng mit den Partner-OEMs, Integratoren, Architekten, Planern zusammenarbeitet, um immer komplexere und herausforderndere DV-LED-Projekte umzusetzen. Auch die richtige Wahl der Produktlösung wird immer wichtiger und steht ganz oben auf der Kosten-Nutzen-Agenda – unabhängig von der Komplexität. Ob stehend oder hängend, von Rundum- und Eckinstallationen bis hin zu curved, konkaven/konvexen Lösungen – mit einer professionell entwickelten DV-LED-Videowall-Konstruktion lässt sich bereits während der Installation der Mehrwert einer durchdachten Lösung erkennen, die viel Installationszeit und Nachbearbeitungskosten spart. Der Wow-Effekt ist inklusive.

DV-LED und MicroLED sind Technologien, die 2025 noch stärker im Fokus stehen werden. Für Sales-Mitarbeiter, Projektleiter und Hardware-Einkäufer wird es schwieriger, den Überblick zu behalten, da immer mehr LED-Lösungen auf den Markt kommen. Was ist kompatibel? Pre-Sales/Post-Sales-Service? Diese Informationen müssen künftig noch besser gefiltert und bewertet werden. Wir pflegen starke Beziehungen und jahrelange Projekterfahrung mit führenden OEM-Display-Marken und testen all unsere Konstruktionslösungen auf ihre Kompatibilität. Zudem stellen wir technische Zeichnungen und Installationsanweisungen zur Verfügung und sind bei Bedarf auch vor Ort verfügbar.

Neben der LED-Integration gibt es aber auch viele andere spannende Bereiche, die in den nächsten Jahren wichtig werden: die Transformation von Arbeitsräumen und die Schaffung neuer Kollaborationsplattformen. In diesem Bereich gab es bereits viel Veränderung, verstärkt durch die Pandemie. New Work, sowie kollaboratives Arbeiten zwischen Office- und Home-Office. Der Einfluss generativer KI im Büroalltag und in AV- und Signage-Anwendungen wird ebenfalls weiter wachsen. Unternehmen müssen innovativ darüber nachdenken, welches Konzept am besten zu ihren Mitarbeitern und ihren Unternehmenszielen passt.

Topthema Nachhaltigkeit

Auch oder vor allem das Thema Nachhaltigkeit wird und muss immer mehr an Bedeutung gewinnen. Im Bereich der Outdoor-Display-Anwendungen wächst die Nachfrage nach hochhellen, wetterfesten Digital-Lösungen. DooH- und Outdoor-Digital Signage-Displays finden zunehmend Akzeptanz, da sie gezielt Informationen übermitteln und Kosten für Plakatdruck und Beklebung einsparen. Qualität und Langlebigkeit von Hardware-Produkten müssen ein stärkeres Kaufkriterium werden. Es liegt in unserer Verantwortung, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen. Semi-professionelle Produkte erfüllen oft nicht die Anforderungen und müssen häufiger ersetzt werden. Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sollten ein Leistungsbenchmark in der AV-Industrie werden.

Wir schätzen es sehr, dass viele unserer Partner bereits Praktiken einsetzen, um den CO2-Fußabdruck ihres Unternehmens zu reduzieren. Auch wir bei Peerless-AV möchten mit gutem Beispiel und Engagement vorangehen, um zur Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen. Wir haben unsere Flugreisen auf ein Minimum reduziert, nutzen vermehrt die Bahn – wenn sie denn … naja … ihr wisst schon … – und versuchen, unsere Kundentermine und Meetings so effektiv wie möglich zu organisieren.

Zudem haben wir unsere Verpackungsstrategie überdacht und bereits neue Packformate eingeführt, die weniger Abfall verursachen und unsere Produkte dadurch deutlich effizienter transportiert werden können. Aber die Arbeit ist noch lange nicht getan. Wir versprechen, weiterhin an Verbesserungen zu arbeiten, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen.

AV-Vielfalt fördern

Zum Schluss noch eines meiner persönlichen Anliegen: „Let’s have more Vielfalt in der AV-Industrie.“ Mit Unterstützung des Avixa Women’s Council möchten wir dieses Netzwerk weiter ausbauen, um Frauen zu ermutigen, sich stärker zu vernetzen und diesen Mehrwert zu nutzen. Traut euch, als Entscheidungsträgerinnen und Innovatorinnen einen stärkeren Einfluss zu übernehmen. Eine vielfältigere Branche ist nicht nur schöner und echter, sondern in Bezug auf den Fachkräftemangel auch nicht mehr wegzudiskutieren.

Was sicher ist, ist, dass 2025 ein spannendes Jahr für uns alle wird. Die AV-Industrie ist dafür bekannt, dass es nie langweilig wird. Die ISE in Barcelona steht vor der Tür, und ich freue mich darauf, die nächsten Innovationen zu sehen, die beeindrucken und für Gesprächsstoff sorgen werden. Wir sehen uns in Barcelona. Wir freuen uns auf deinen Besuch am Peerless-AV-Stand.