Im Jahr 2024 ist die stetig wachsende Nutzung digitaler Tools noch einmal deutlich spürbar geworden: Der Einzug von KI in den Alltag der Gesellschaft setzt einen Meilenstein im digitalen Wandel – ob in der Erstellung von Content, im Management des Alltags oder generell im Berufsleben. Die sogenannte „Bildschirmzeit“ ist längst kein Nebenprodukt digitaler Angebote mehr, sondern nimmt einen großen Teil unseres Lebens in allen Bereichen ein.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Mediennutzungsverhalten der Menschen, sondern auch auf die Unternehmen, die sich den Herausforderungen sich wandelnder Bedürfnisse ihrer Kund*innen stellen müssen. Samsung hat sich im vergangenen Jahr stark darauf konzentriert, seinen Kund*innen ganzheitliche Konzepte zu bieten, die einerseits die Effizienz ihres Geschäfts optimieren können und andererseits die Möglichkeit bieten, auf Transformationsprozesse zu reagieren, die Einfluss auf das Kund*innenverhalten haben. Dass sich die Nutzung von Displays dabei in immer mehr Branchen ausweitet und damit eine Vielfalt von Business-Cases entstanden ist, zeigen einige unserer aktuellen Leuchtturmprojekte. Unser Fokus auf starke Partnerschaften und individuelle Beratung haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Signage-Markt weiter auf Wachstumskurs

Das Display-Geschäft konnte Samsung auch im vergangenen Jahr erfolgreich ausbauen. Je nach Produktsegment hatten jedoch unterschiedliche Bedingungen Einfluss auf das Ergebnis. Obwohl das erste Quartal 2024 noch durch Lieferengpässe im Monitorbereich geprägt war, hat es sich in Q2 schnell wieder entspannt. Jedoch hat sich die Peak-Season durch zunächst verhaltenes Kaufverhalten auf einen recht späten Zeitraum im Jahr verlegt.

Dagegen war der Signagebereich unverändert auf Wachstumskurs. Dieser wurde besonders getrieben durch die steigende Nachfrage von großformatigen Standalone-Displays mit 85 Zoll und größer. Auch der Bedarf nach interaktiven Produkten und erfolgreiche Roll-outs im Outdoorbereich waren Wachstumstreiber. In Bezug auf unsere Produkthighlights stand 2024 ganz im Zeichen der Konnektivität und der Etablierung umfassender Lösungen, die nicht nur auf Hardwareebene überzeugen, sondern in Kombination mit umfangreichen Softwareangeboten daherkommen, die einen echten Mehrwert für Businessoptimierungen bieten können.

Ein Jahresbeginn mit vielen Neuerungen

Mit dem Launch der VXT-Plattform – eine Abkürzung für Visual Experience Transformation – hat Samsung eine Content-Management-Lösung auf den Markt gebracht, die diese Anforderungen erfüllen kann. Die cloudbasierte Software kann die Erstellung von Inhalten vereinfachen und die Verwaltung von Displays im B2B-Bereich – einschließlich Instore-Promotions und Werbung – sicherer gestalten. Außerdem haben wir auf der ISE 2024 gezeigt, wie mit Smartthings for Business ein hohes Level der Hyperkonnektivität in unterschiedlichen Geschäftsumgebungen entstehen kann.

Natürlich war auch Green Signage ein wichtiges Thema. Das E-Paper war dabei eines der Highlight-Produkte, das Digitalisierung und Energieeffizienz verbindet. Und auch im Displaybereich suchen die Menschen nach immersiven Erlebnissen. Deshalb hat Samsung das transparente MicroLED-Display vorgestellt.

Display-Lösungen in vielen Branchen

Wie weit Displays Teil verschiedener Geschäftsumgebungen mit echtem Mehrwert sein können, zeigen einige unserer Business-Cases aus dem vergangenen Jahr. So hat Samsung gemeinsam mit Datavision den neuen Firmensitz von Materna mit modernen Displays ausgestattet. Das Headquarter der Digitalisierungsexperten ist mit 123 Bildschirmen der QMC-Serie in unterschiedlichen Größen bestückt. Sie ermöglichen kollaboratives Arbeiten auf hohem Niveau. Darüber hinaus sorgt eine fast sieben Meter breite The-Wall-Installation der IWC-Serie für beeindruckende Bilder bei internen Veranstaltungen und Events mit Kund*innen. Und The Wall All-in-One im 16:9-Format sorgt für farbintensive Bilder im Lobby-Bereich.

Ein beeindruckendes Beispiel, wie Displays als flexible Elemente für moderne Medienarbeit und wandelbare Raumkonzepte eingesetzt werden können, ist unser Projekt mit Media Pioneer: Die „Pioneer Two“ ist das zweite Medienschiff von Media Pioneer Publishing. In Zukunft wird sie für Live-Talks, Video- und Podcast-Aufzeichnungen sowie als Eventlocation zur Verfügung stehen. Ausgestattet ist das Schiff mit moderner Broadcast- und Medientechnologie – darunter rund 60 Quadratmeter neuester Displays von Samsung. Ein Highlight an Bord ist eine 6,5 Meter breite The-Wall-Installation. Das MicroLED-Display liefert beeindruckende Bilder unabhängig der Lichtsituation und dient unter anderem als Hintergrund für professionelle Filmaufnahmen. Eine schwenkbare Unterkonstruktion sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten.

Und auch für die ganz großen Event-Erlebnisse hat Samsung im letzten Jahr einen Beitrag geleistet: In der Uber Arena in Berlin wurden von Integrationspartner Trison knapp 500 LED-Cabinets von Samsung für das Fascia- und Ribbon-Board in Rekordzeit verbaut. Die umlaufenden Displays informieren Zuschauer*innen klar und leuchtstark über aktuelle Spielstände und Highlights während Konzerten.

2025 startet vielversprechend

Wir erwarten, dass sich die Trends aus 2024 auch in diesem Jahr fortsetzen: Gaming bleibt ein Wachstumsmotor in einem stabil erwarteten Monitor-Markt, im Standalone-Signage-Bereich bleibt die Entwicklung zu großformatigen Screens, um den visuellen Erlebnissen mehr Raum zu geben. Outdoor- und Schaufenster-Displays erfreuen sich wachsender Nachfrage, und LED wird zusehends zum Standard-Produkt. Das Thema KI wird auch im Displaybereich vermehrt Einzug finden, wobei unser Bestreben auf den direkten Nutzen für die Kund*innen ausgerichtet ist: Aufgaben abnehmen, Zeit sparen, Fehler reduzieren, Effizienz verbessern durch Interaktion verschiedener Geräte untereinander.

Produkthighlights, die im neuen Jahr eine große Rolle spielen werden, zahlen auf diese Zielsetzung ein: Das E-Paper, der 3D-Monitor, unser neues HD-Lineup mit vollen Konnektivitätsumfang sowie Onyx 2.0 für ein zeitgemäßes Kinoerlebnis begegnen den wachsenden Erwartungen der Nutzer*innen auf vielen Ebenen. Mit unseren Produkten sowie mit stabilen Partnerschaften möchte Samsung Unternehmen dabei unterstützen, Verlässlichkeit in ihr Geschäft zu bringen.