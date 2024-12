Das Jahr 2024 begann für uns mit intensiven Vorbereitungen auf die Eurocis im Februar. Die Messe stand für uns ganz im Zeichen der Vernetzung von digitalen Touchpoints – von Signage bis Self-Checkout – am Point of Sale und deren zentrales Datenmanagement. Gemeinsam mit den Kolleg*innen von Umdasch Multistore Solutions und den Self-Checkout-Experten von Shopreme präsentierte das Team die Kernthemen Prozessoptimierung und Einkaufserlebnis – immer mit Blick auf den Kundennutzen.

Konsument*innen erwarten heute ein reibungsloses und personalisiertes Einkaufserlebnis, das alle Kanäle nahtlos verknüpft. Für Händler*innen geht es nicht nur darum, Produkte mithilfe digitaler Touchpoints ansprechend zu inszenieren. Der Einsatz digitaler Lösungen trägt auch zur Prozessoptimierung bei – was letztendlich Kosten spart. Und optimierte Prozesse wiederum leisten einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit, etwa durch energieeffiziente Technologien.

Den Puls des Marktes spüren

Als eines der führenden Unternehmen im europäischen Ladenbau bleibt Umdasch stets am Puls der sich wandelnden Marktanforderungen. Eine Aufgabe, die wir uns als Digital Solutions-Team seit 2024 verstärkt auch für die Schweiz, am Umdasch The Store Makers-Standort in Strengelbach, und Italien (Bologna) gesetzt haben. Mit der Expansion in diese beiden Länder möchten wir unseren Bestandskunden vor Ort exzellenten Support bieten und außergewöhnliche digitale Erlebniswelten schaffen.

Im Rahmen der Projektanfragen haben wir in diesem Jahr insgesamt eine größere Komplexität hinsichtlich der Projekt- und Lösungsanforderungen wahrgenommen. Unsere Kund*innen haben gezielt nach Antworten gesucht – und das hat uns neue Türen geöffnet. Ein Meilenstein war daher die Weiterentwicklung unserer Umdasch Experience Platform, kurz Umdasch XP, von der Middleware hin zu einer zentralen Serviceplattform für unsere Kund*innen. Mit einem komplett neu gestalteten User Interface können unsere Kund*innen nun den Systembetrieb und alle Applikationen übersichtlich managen. Die Middleware-Funktion der Plattform verbindet zudem sämtliche digitale Touchpoints. Diese Funktion gab es bei der Umdasch XP bereits und wurde nun um eine vielseitige Management View erweitert. Wir haben nun eine Software im Portfolio, die unseren Kund*innen in komplexen Projekten einen umfassenden Überblick gibt.

Was wir an Trends auch beobachtet haben, war ein verstärkter Fokus auf das Thema SoC. Im Bereich des Trackings – besonders aus Datenschutz- und Kostengründen – die Verwendung von Radartechnologie zum Betrieb von Analytics-Infrastrukturen. Und natürlich bleibt DooH ein zentrales Thema. 2024 konnten wir die ersten internationalen Projekte mit unserem Produkt Sitelight pilotieren, das wir gemeinsam mit unserer Schwesterdivision Doka, einem der weltweit führenden Schalungsunternehmen, entwickelt haben. Erfolgreiche Implementierungen gab es etwa in der Türkei und in Nordamerika.

Leuchtturmprojekte und weiteres Wachstum

2024 war ein Jahr der großen Rollouts. Wir haben den deutschlandweiten Digital Signage- und Dealer-App-Rollout bei Circle K abgeschlossen – inklusive des Markenwechsels von Totalenergies. Das war für uns ein echtes Leuchtturmprojekt, auf das wir sehr stolz sind. Für die Autohersteller Audi und Volkswagen haben wir europäische Showrooms mit digitalen Informationsstelen ausgestattet und gemeinsam mit unseren Ladenbau-Kolleg*innen exklusive Stores wie zum Beispiel für Miles & More den Worldshop am Flughafen Frankfurt realisiert.

Rückblickend hat das Jahr 2024 für uns plötzlich ein enormes Momentum entwickelt. Projekte, auf die wir bereits 2023 hingearbeitet haben konnten wir nun erfolgreich für uns gewinnen und wir freuen uns, dass uns das eine oder andere über das Jahr 2025 hinaus begleiten wird. Für uns bedeutet das: Wachstum auf unterschiedlichen Ebenen.

2025 wird gemeinhin ein spannendes Jahr: Die geopolitische Lage und ihre Auswirkungen auf Warenverfügbarkeit und Lieferzeiten bleiben eine Herausforderung. Gleichzeitig sehen wir in der KI enorme Potenziale für den Retail-Sektor.

Ein Schwerpunkt wird weiterhin auf der Erweiterung des Serviceportfolios liegen – fachlich wie geografisch. Nachhaltigkeit bleibt ebenfalls ein zentrales Thema. Mit der Ecovadis-Zertifizierung haben wir hier bereits einen wichtigen Schritt gemacht, und unsere Kunden wissen es zu schätzen, dass wir entsprechende Nachweise liefern können.

Umdasch ist auch auf der Eurocis 2025 wieder vertreten. Gemeinsam mit Shopreme präsentieren wir erneut digitale Lösungen für die moderne Kassenzone – und freuen uns darauf, unsere Ideen mit der Branche zu teilen.