Ein weiteres ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Zeit, zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. 2024 war ein Jahr voller Dynamik, in dem wir bei Radio P.O.S. nicht nur den Markt im Auge behielten, sondern auch strategisch agierten, um unsere Position zu stärken und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre und den andauernden Einflüssen globaler Unsicherheiten hat sich unser Fokus auf Konsolidierung und gezielte Erweiterung als richtungsweisend erwiesen. Die zunehmende Marktverdichtung, begleitet von einer klaren Konzentration auf starke Player, hat das Wettbewerbsumfeld nachhaltig verändert.

Doch genau in diesem Umfeld liegt auch unsere Chance: Mit einer klaren Vision, strategischem Weitblick und gezielten Zukäufen – darunter insbesondere durch unsere Partnerschaft mit Nexgen Smart Instore – konnten wir unsere Marktstellung nicht nur behaupten, sondern ausbauen.

Fortschritt und Konzentration

Unsere Strategie hat es uns ermöglicht, Trends wie Retail Media, die Digitalisierung am Point of Sale und autonome Stores aktiv mitzugestalten. Der Wandel hin zu integrierten Medienlösungen stellt uns vor neue Herausforderungen, eröffnet uns aber gleichzeitig immense Potenziale. Innovative Instore-Erlebnisse, die sich nahtlos in die digitale Kundenreise einfügen, gewinnen zunehmend an Bedeutung – und wir stehen an der Spitze dieser Transformation.

Mit dem Zusammenschluss von Kompetenzen und einer deutlichen Stärkung durch Nexgen haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Diese Integration der Technologien erlaubt uns, noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und Lösungen anzubieten, die sich klar vom Wettbewerb abheben.

Innovative Konzepte sind gefragt

Ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor ist und bleibt unser Verständnis des Marktes. Die fortschreitende Konsolidierung in unserer Branche haben wir auch 2024 aufmerksam beobachtet. Sie erfordert von allen Beteiligten eine klare Positionierung, aber auch die Fähigkeit, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren. Durch unser aktives Monitoring, unsere strategischen Partnerschaften und unsere Bereitschaft, uns schnell anzupassen, bleiben wir nicht nur Zuschauer der Marktveränderungen, sondern gestalten sie aktiv mit.

Dies betrifft nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch die sich wandelnden Bedürfnisse der Endkunden. Der Point of Sale entwickelt sich immer mehr zu einem Ort, an dem Emotionen und Erlebnisse im Vordergrund stehen. Dies erfordert innovative Konzepte, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden entwickeln und umsetzen.

2024 war auch geprägt vom verstärkten Einsatz von KI und datengetriebenen Entscheidungsprozessen. Diese Technologien bieten nicht nur effizientere Arbeitsweisen, sondern helfen uns auch, unseren Kunden noch präzisere und kreativere Lösungen anzubieten. Diese realisieren wir mit der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Natürlich entwickeln wir in diesem Bereich ebenfalls Lösungen und Technologien, welche den Kundenbedürfnissen gerecht werden und unser Dienstleistungsangebot erweitern.

Neuer Showroom in Köln

Ein besonderer Meilenstein des Jahres war die erfolgreiche Etablierung unseres Showrooms in Köln. Unser Loft im Belgischen Viertel dient nicht nur der Präsentation unserer Technologien und Lösungen, sondern hat sich auch als lebendiger Treffpunkt für die Branche etabliert. Regelmäßige Events, Workshops und Networking-Veranstaltungen bieten eine Plattform für Austausch und Inspiration. Wir freuen uns über die positive Resonanz und die zahlreichen Gelegenheiten, mit Kunden und Partnern in den Dialog zu treten und gemeinsam die Zukunft des Point of Sale zu gestalten.

Mit diesem Rückblick verabschieden wir uns von einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2024 – und blicken voller Vorfreude und Zuversicht in die Zukunft. 2025 wird zweifellos weitere Chancen und Herausforderungen bringen, und wir sind bereit, sie anzugehen.

Zum Schluss möchten wir unseren Kunden, Partnern und Wegbegleitern von Herzen danken. Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit sind die Grundlage unseres Erfolgs. Gemeinsam blicken wir hoffnungsfroh auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten.