Während des gesamten Jahres 2024 hat sich Deneva darauf konzentriert, seine Digital Signage-Technologie durch eine Reihe strategischer Integrationen weiterzuentwickeln. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Funktionalität der Plattform verbessert, sondern auch sichergestellt, dass Deneva weiterhin die Anforderungen unserer Kunden erfüllt. Ob es um Nachhaltigkeitsaspekte, die Verbesserung der Datenintegration oder die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für verschiedene Sektoren geht: Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Software vielseitiger, effizienter und zukunftssicherer zu machen.

Nachhaltiges Digital Signage

2024 konzentrierte sich Deneva auf die Verbesserung der Kompatibilität unserer Software mit nachhaltigen Display-Technologien und erzielte bedeutende Fortschritte bei der Integration mit E-Paper-Hardware. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage an umweltfreundlicheren Lösungen arbeitet die Software von Deneva jetzt nahtlos mit verschiedenen E-Paper-Displays zusammen und ermöglicht so Anwendungen wie digitale Regaletiketten, Wegweiser und Informationsdisplays in Innen- und Außenbereichen. Diese Integrationen reduzieren den Stromverbrauch und die Umweltbelastung und unterstreichen das Engagement von Deneva für Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit.

Fokus auf Datenintegration

Darüber hinaus hat Deneva der Weiterentwicklung seiner Datenintegrationsfähigkeiten Priorität eingeräumt, um relevantere und ansprechendere Digital Signage-Erlebnisse zu bieten, insbesondere für den Einzelhandel, Unternehmen und den Transportsektor. Wir haben daran gearbeitet, unseren Datenquellen-Manager noch leistungsfähiger zu machen, damit das CMS Daten aus einer Vielzahl von Quellen beziehen kann. Diese Funktionalität ermöglicht es Kunden, die Aktualisierung von Inhalten auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu automatisieren.

Personalisierung vorantreiben

Wir bei Deneva wissen, dass jeder Kunde einzigartig ist, und wir sind bestrebt, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Unsere Integration mit den wichtigsten E-Commerce-Plattformen für unsere Retail-Kunden führt beispielsweise Online- und Offline-Einkaufsumgebungen zusammen und ermöglicht es Einzelhändlern, Echtzeit-Inventar, Sonderangebote und gezielte Inhalte auf Bildschirmen in physischen Geschäften anzuzeigen.

Außerdem arbeiten wir immer noch an vielen Projekten, bei denen Deneva integriert wird, einschließlich großformatiger digitaler Werbetafeln und interaktiver Screens, die synchronisierte, hochauflösende Inhalte für maximale Wirkung liefern. Darüber hinaus fügt unsere Audiosystem-Synchronisation eine neue Dimension hinzu und ermöglicht ein kohärentes Erlebnis, bei dem Audio-Ankündigungen mit visuellen Botschaften übereinstimmen. Dies ist ideal für Einzelhandels-, Unternehmens- und Transitbereiche, die koordinierte Botschaften über visuelle und auditive Kanäle benötigen.

Programmatic DooH

Deneva ist bereits in führende DooH-Plattformen auf dem Markt integriert. Diese Integration ermöglicht es Werbetreibenden, bestimmte Zielgruppen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und -erkenntnissen anzusprechen, wodurch die Inhalte relevanter und ansprechender werden. Durch die Automatisierung der Anzeigenschaltung über DSPs ermöglicht Deneva seinen Kunden, die Effizienz von Digital Signage zu maximieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Blick ins Jahr 2025

Mit Blick auf das Jahr 2025 ist Deneva bereit, mit KI-gestützten Lösungen einen Sprung nach vorne zu machen, um die Personalisierung und Interaktivität von Digital Signage zu verbessern. Durch den Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens und der Computer-Vision-Technologie wollen wir die Bildschirme in die Lage versetzen, den Inhalt dynamisch auf der Grundlage von demografischen Daten des Publikums, Verkehrsmustern und Engagement-Metriken anzupassen. Dies wird es Deneva ermöglichen, wirklich maßgeschneiderte Erlebnisse zu liefern, die auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Betrachters eingehen.

Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von KI-Modellen, die speziell an das Deneva-CMS angepasst sind, um einen nahtlosen Einsatz von KI-gesteuerten Lösungen für eine verbesserte, datengesteuerte Bereitstellung von Inhalten zu gewährleisten. Dies wird unsere Kunden in die Lage versetzen, ansprechende und personalisierte Erlebnisse anzubieten und die Rolle von Digital Signage bei der Kundenbindung zu verbessern.