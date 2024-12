Der Traum des Sommermärchens 2024 ist leider geplatzt – zumindest für die deutschen Fußballfans. Die Euro 2024 im eigenen Land war eine willkommene Abwechslung in einem Jahr, das leider erneut von Kriegen, Krisen und politischen Streitigkeiten weltweit und in Deutschland nicht verschont geblieben ist. Auch die Medienlandschaft bekam diesen Impact zu spüren. Die DooH-Branche kann jedoch durchaus von sich behaupten, in diesem Jahr als Most Valuable Player (MVP) vom Platz zu gehen.

PV oder TV? Beides!

Die Medienlandschaft befindet sich im Wandel und die klassischen Medien wie das lineare Fernsehen verlieren weiterhin an Reichweite, insbesondere in einigen – werberelevanten – Zielgruppen. Diese Entwicklung stellt die Werbungtreibenden vor Herausforderungen, wenn sie ihre Zielgruppen mit Bewegtbild erreichen möchten. Bewegtbild verankert Botschaften noch besser als Bilder: Bewegtbild emotionalisiert, Bewegtbild macht Marke – kein Wunder also, dass Bewegtbild bei Werbungtreibenden weiterhin gesetzt ist.

Das DooH-Netzwerk – bei Ströer Public Video oder einfach PV genannt – ist hierbei eine effektive und perfekte Ergänzung für den Bewegtbild-Mix, denn ein gezielter anteiliger Budget-Shift von TV zu PV kann zu einer signifikanten Steigerung der Nettoreichweite führen – und das auch auf Basis von den real erzielten Reichweiten laufender TV-Kampagnen. PV wird tagesaktuell regional immer da aktiviert, wo die TV-Kampagnen ihren geplanten Reichweitenlevel gerade nicht erreichen und gleicht damit effektiv Leistungslücken aus. Über Public Video lässt sich jede Kampagne kurzfristig, reichweitenstark, zielgenau und dynamisch ausspielen – entweder flächendeckend als Reichweitenbooster oder selektiv zur zielsicheren Kommunikation.

Public Video & „Flexibility at Scale“

DooH bietet sich als ideales Medium an, die mobile Zielgruppe zu erreichen. Die Screens sind vor allem in Großstädten präsent, genau dort, wo viele TV-Wenigseher leben und sich aufhalten. Ähnlich wie TV ist Public Video ein Bewegtbildmedium, das emotionale und aufmerksamkeitsstarke Werbebotschaften ermöglicht. Im Gegensatz zu Online-Bewegtbild kann Public Video als One-to-Many-Medium schnell große Reichweiten auch in breiten Zielgruppen generieren. Das Public -Video-Netzwerk von Ströer bietet heute eine 100-prozentige Abdeckung in den Städten ab 100.000 Einwohnern und erzielt insgesamt eine Nettoreichweite von deutlich über 65 Prozent in Deutschland – das Medium ist damit voll kampagnenfähig und erreicht als letztes Massenmedium die werberelevante, junge und mobile Zielgruppe. Das nennen wir bei Ströer „Flexibility at Scale“.

Genau darauf vertraute in diesem Jahr auch die Telekom. Gemeinsam haben wir die Euro dahin gebracht, wo die Menschen sich aufhalten – draußen und unterwegs. Eine Premiere: Alle Tore eines großen Fußballturniers waren nahezu in Echtzeit überall in Deutschland zu sehen. Über 5.500 digitale Public-Video-Screens von Ströer zeigten die Tor-Highlights an Bahnhöfen, in Einkaufszentren und an U- und S-Bahnsteigen in nahezu allen deutschen Großstädten. Dabei spielte künstliche Intelligenz (KI) ebenfalls eine wichtige Rolle: Die rund 20-sekündigen Torclips wurden mithilfe von KI zusammengestellt. Die KI wählte zum einen die relevante Tor-Szene aus und passte die Länge an. Zum anderen identifizierte sie die notwendigen Formate für die unterschiedlichen Displays und passte die wichtigen Bildausschnitte automatisch an. Die Ergebnisse der Kampagne waren beeindruckend, und die bisher einmalige Umsetzung hat auch schon erste Awards eingeheimst.

Die digitalen Medienträger von Ströer – Public Video Station, Public Video Infoscreen, Public Video Roadside und Public Video City – wurden außerdem während der Europameisterschaft eingesetzt, um in Echtzeit Informationen für die Austragungsstädte anzuzeigen, zum Beispiel Begrüßungsbotschaften in mehreren Sprachen oder Besucherinformationen.

Public Video, DooH by Ströer, hat in diesem Jahr erneut seine Effizienz und Flexibilität unter Beweis gestellt und sich zu einem relevanten Mitspieler für Marken in 2024 entwickelt. Mit der zunehmenden Fragmentierung der Medienlandschaft und dem veränderten Medienkonsum, insbesondere in urbanen Gebieten, bietet Public Video eine effektive Lösung für Werbungtreibende, um ihre Zielgruppen ganzheitlich zu erreichen und die Effizienz ihrer Kampagnen zu steigern. Auf geht’s DooH, zur MVP-Titel Verteidigung im nächsten Jahr!