Veränderungen und Weiterentwicklung gehören zu den Auf- und Abbewegungen eines jeden Unternehmens. In einem so dynamischen und flexiblen Umfeld wie DooH gilt dies umso mehr. Im selben Maße wie sich DooH sowohl als relevanter Stand-Alone-Channel als auch als wesentlicher Bestandteil im Omnichannel Marketing-Mix weiterentwickelt hat, haben auch wir uns in diesem Jahr verändert. Allen voran durch das endgültige Re-Branding zu Vistar Media in der EMEA-Region. Im DooH-Umfeld zählen die Verbesserung des Inventarangebots sowie Daten zur Planung, Aussteuerung und Erfolgsmessung zu den allgemeinen Weiterentwicklungen.

Bei Vistar Media wurden sämtliche Technologielösungen entlang der Wertschöpfungskette von Programmatic DooH erweitert. Dazu zählen Lösungen wie CMS, Adserving, SSPs sowie Mediation-Tools für die DooH-Mediaowner. Darüber hinaus wurden zusätzliche Möglichkeiten für die Nachfrageseite mit der global nutzbaren DooH-DSP von Vistar Media geschaffen.

Wachstumstreiber Programmatic Advertising

Die digitale Außenwerbung hat auch durch den weiter steigenden Anteil an Programmatic Advertising in diesem Jahr global und in Deutschland einen deutlichen Zuwachs erzielt. Damit wurde auch ein wesentlicher Schritt zur Standardisierung erreicht, so dass sich DooH einmal mehr gegenüber anderen Medien behaupten konnte und weiteres Vertrauen auf der Einkaufsseite hinzugewonnen hat.

Gleichzeitig entwickelte sich dadurch auch die Möglichkeit der internationalen Skalierung weiter: Jeder fünfte Dollar an Mediaausgaben wird beispielsweise bei Vistar Media über die Einkaufsplattform überregional investiert. Somit konnten wir eine deutliche Zunahme von dezentral geplanten Kampagnen wie für die Firmen Netflix, Rituals oder Singapore Airlines feststellen, die bis auf einzelne Locations in Regionen ausgesteuert wurden.

Auch Dynamic Creative spielen eine Schlüsselrolle im programmatischen DooH und im Programmatic Buying. Sie sind Audience-, Trigger- oder Location-basiert und können automatisiert erstellt und ausgesteuert werden. High-Impact-Formate mit 3D-Elementen auf spezifischen oder herkömmlichen Screens werden in den kommenden Jahren weitere Wachstumstreiber für DOOH sein.

Ausblick 2025: Spillover-Effekte mit Retail Media

Eine besondere Rolle werden in den kommenden Jahren die Spillover-Effekte mit anderen Marketingkanälen einnehmen. Hier denke ich insbesondere an Retail Media. Dieser Kanal hat sich in den vergangenen Jahren als einer der wichtigsten Treiber der digitalen Werbelandschaft etabliert. Bei Retail Media handelt es sich um Werbung, die auf den digitalen Plattformen von Einzelhändlern indoor oder mobil ausgespielt wird, um Kunden gezielt anzusprechen. In Kombination mit DooH können Retail-Media-Kampagnen noch werbewirksamer und effizienter werden.

Das Inventar von Retail Media umfasst sowohl klassische Display- und Videoformate als auch Produktplatzierungen und Creatives direkt auf den Produktdetailseiten. Die Qualität und Quantität des Inventars beeinflussen die Performance der Kampagnen maßgeblich. Hierbei ist es entscheidend, dass die Anzeigen nahtlos in die Customer Journey integriert werden, um den Kunden nicht von seinem Einkaufserlebnis abzulenken.

DooH kann die Effektivität einer Retail-Media-Kampagne maßgeblich unterstützen. Sei es durch hyperlokalisierte Creatives in unmittelbarer Nähe eines Stores, Supermarktes oder eines Einkaufszentrums oder im erweiterten Umfeld wie zum Beispiel in U-Bahnhöfen, Bushaltestellen, an Kreuzungen oder auf Zubringerstraßen. Durch die gezielte Aussteuerung der Kampagnen mit kombinierten Echtzeitdaten von DooH und Retail Media ist eine dynamische Optimierung der Kampagnen möglich. Dies ermöglicht nicht nur eine gesteigerte Flexibilität, sondern garantiert auch, dass Kampagnen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ausgespielt werden.

Power Couple DooH und Retail Media

Auch die Gestaltung der Werbemittel schreitet immer weiter voran. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine wesentliche Rolle. Creative Optimization Tools können in Echtzeit unterschiedliche Varianten einer Anzeige testen und die erfolgreichsten Formate automatisch ausspielen. Dies spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern sorgt auch für eine ständige Verbesserung der Performance. Werbetreibende können so sicherstellen, dass ihre Anzeigen optimal auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind.

Mit End-to-End-Plattformen wie Vistar Media könnte die gesamte Abwicklung von Retail-Media-Kampagnen vereinfacht werden. Diese Systeme bieten nahtlose Delivery- und Curation-Tools, die es Media-Ownern ermöglichen, ihr Inventar effizient für die Nachfrageseite zu verwalten. Von der Angebotsgestaltung bis hin zur Ausspielung wird der gesamte Prozess optimiert und automatisiert. Dies könnte die Barrieren für den Einstieg in Retail Media senken und eine noch breitere Nutzung ermöglichen.