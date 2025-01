Das Jahr 2024 hat erneut gezeigt, wie stark sich der DooH-Markt entwickelt. Programmatische Kampagnen sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Werbung. Bei

Framen setzen wir darauf, praktisch unser gesamtes Inventar auf allen programmatischen Plattformen und für alle zugänglich zu machen, von Mediaagenturen über Spezialmittler bis hin zu Direktkunden, ob national oder regional. Das ist nicht nur ein großer Vorteil für Werbetreibende, die so maximale Reichweite und Effizienz erzielen können, sondern auch für die Locations.

In diesem Jahr haben wir den Fokus darauf gelegt, unseren Partnern eine 360-Grad-Lösung bereitzustellen. Mit unserer Digital Signage Lösung sorgen wir dafür, dass alles einheitlich und gebündelt abgewickelt wird – von der Integration in bestehendes Inventar über die CMS bis hin zur programmatischen Anbindung.

Nichts geht ohne Daten

In diesem Jahr haben wir mit ersten groß angelegten Kampagnen das Potenzial von Instore-TV in Verbindung mit Retail Media aufgezeigt. Dabei wurde deutlich, dass die nächste Entwicklungsstufe von Instore-TV stark von der Messbarkeit und Datenqualität der Lebensmittelhändler abhängt. Nur mit präzisen Daten können Werbetreibende ihre Kampagnen optimieren und anhand klarer KPIs bewerten.

Unser größter Erfolg im Jahr 2024 war die Einführung neuer Messbarkeits- und Analysetools, die es unseren Partnern ermöglichen, nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch konkrete Abverkaufszahlen zu messen. Retail Media befindet sich weiterhin im Wandel, weg von reinen Awareness-Kampagnen hin zu klar messbaren Leistungszielen – wir sprechen von Brand-Formance. Werbetreibende erwarten nicht mehr nur Reichweite, sondern auch den direkten Nachweis des ROI. Ein Paradebeispiel in diesem Jahr war eine Kampagne von Gustavo Gusto, die eine Umsatzsteigerung von beeindruckenden 62 Prozent verzeichnen konnte.

Unser Ansatz für Retail Media lautet: Alles aus einer Hand. Der Markt ist derzeit ein Flickenteppich, den wir konsolidieren wollen. Mit unserer Lösung können Händler wie Netto, Edeka und viele mehr zentral über Programmatic Advertising und unseren Framen Ads Manager gebucht werden. Damit bieten wir Werbetreibenden eine Plattform, die nicht nur vielseitig und skalierbar ist, sondern auch die nötige Transparenz und Effizienz bietet, um Ziele zu erreichen.

Kräfte bündeln

Framen investiert deshalb weiterhin in Technologien von morgen: Unser Fokus liegt auf der 360-Grad-Lösung für Inventare und gleichzeitig dem innovativem Targeting, datengetriebener Optimierung und transparenten Metriken, die DooH als unverzichtbare Säule im Mediamix verankern. Für 2025 sehen wir enormes Potenzial in der weiteren Integration von Echtzeit-Daten und einer stärkeren Verzahnung von Online- und Offline-Werbung, um den wachsenden Ansprüchen von Marken, Händlern und

Verbrauchern gerecht zu werden.

Außerdem sehen wir weiterhin großes Potenzial in der Verschmelzung von DooH und CTV. Diese Kombination bietet auf mehreren Ebenen einen perfekten Match: Beide Mediengattungen ermöglichen regionales Targeting und folgen einer ähnlichen inhaltlichen Logik. Der Content steht hier im Vordergrund, die unterschiedlichen Genres, die beide bedienen, sind für die Verzahnung beider Gattungen wesentlich. Zudem teilen sie das Querformat als visuelle Grundlage, was eine nahtlose Integration erleichtert. Unser Produkt „Public CTV“ ist eine ideale Verlängerung von bestehenden CTV-Kampagnen und schafft zusätzliche Reichweite in relevanten Kontexten.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partner den nächsten großen Schritt in der Evolution von DooH zu gehen. Wir reichen allen Werbetreibenden, Mediaagenturen und Spezialmittlern die Hand.