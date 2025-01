Digital Signage ist seit jeher ein weiter Begriff, von einem einzelnen Display als Schaufenster bis hin zu großen und untereinander vernetzten Videowänden.

Matrox Video hatte schon immer den Schwerpunkt auf Multi-Monitor-Anwendungen. Das galt in der Vergangenheit schon für Grafikkarten, Ende der 1990er-Jahre bereits hat Matrox Dualhead eingeführt, kurz darauf die erste Quadhead-Karte vorgestellt. Seit deutlich mehr als 10 Jahren hat sich der Fokus jedoch gedreht in Richtung AV-über-IP, damals mit der Einführung von H.264-Encodern und -Decodern; heute bedient Matrox Video das gesamte Spektrum der AV-Signal Verteilung über alle Netzwerke und Anwendungen.

Unter den Begriff Digital Signage erfasst Matrox Video nicht nur die Ausgabe von attraktivem Content auf einem Display. Wir meinen damit auch die Videoverteilung in andere Räume, zum Beispiel einer Live-Präsentation. Diese können Meeting-Räume beinhalten in Unternehmen, das Foyer oder Umkleideräume in einem Theater oder auch die Vernetzung verschieden großer Räume in einem Veranstaltungs-Center mit gemischter Nutzung.

Das Video-Routing bei Live-Events (zum Beispiel Konzerte oder Sport), bei denen sowohl mehrere Kameras aber auch PC-Signale als Quellen verwendet werden, gehören in diese Kategorie. Neben höchster Qualität über 25GBE-Netzwerke ist hier die geringe Latenz ausschlaggebend (< 1 Frame), das Live-Geschehen auf der Bühne und das Videobild sollen lippensynchron bleiben.

Während Kameras, die auf eine Bühne gerichtet sind, in aller Regel unkomprimiertes Video ausgeben, ist wiederum die Verteilung eines Videos in einen Wartebereich, zu den Kiosken einer Arena oder zu den Räumen für Mitarbeiter meist komprimiert und basiert somit auf einem 1GBE-Netzwerk.

Positive Umsatzenwticklung

Diese Kombination verschiedener Signaltypen (SDI, HDMI) und Datenraten (SMPTE ST2110, Jpeg XS, Colibri) kommt häufig vor, eine Konvertierung ist notwendig und über ConvertIP gegeben. Ein beliebiges Routing von Inhalten ist auch mit diesen gemischten Signalen möglich.

Vor ein paar Jahren wurde IPMX vorgestellt, eine Suite an zukunftssicheren, da offenen AVOIP-Standards, im Gegensatz zu Hersteller-eigenen Lösungen. Heutige Matrox Video Produktentwicklungen basieren überwiegend darauf.

Das Jahr 2024 war für uns alle geprägt von Entwicklungen von außen, auf die das einzelne Unternehmen oft keinen Einfluss hatte. Trotz alledem war die Umsatzentwicklung der Matrox Video GmbH positiv, in erster Linie dank des Erfolgs der neueren Produkte im Portfolio. Das ist nicht selbstverständlich und somit natürlich sehr erfreulich, so dass wir auch auf das Jahr 2025 mit einer gewissen Zuversicht blicken.

Bleiben Sie gesund, ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen das Team der Matrox Video.