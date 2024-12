2024 war ein Jahr des Wandels für Zetadisplay, geprägt von Wachstum, Innovation und kollektiven Bemühungen, sich zu einer kohäsiven Organisation zusammenzuschließen. Die Schritte, die wir unternommen haben, um unsere akquirierten Unternehmen zu integrieren, unser Wertversprechen zu stärken und unsere globale Reichweite zu erweitern, haben uns für langfristigen Erfolg positioniert.

Vereint als ein Zeta

In diesem Jahr haben wir bedeutende Fortschritte bei der Konsolidierung von Aktivitäten in verschiedenen Märkten und beim Aufbau einer einheitlichen, multinationalen Organisation gemacht. Die Übernahmen von Peakmedia in Österreich Ende 2023 und Beyond Digital Solutions in Großbritannien (Frühjahr 2024) haben unsere Präsenz in Europa gestärkt und unsere Teams mit wertvollem Know-how bereichert. Sowohl diese Integrationen als auch die Übernahmen ermöglichen es uns, unser Full-Service-Versprechen einzulösen, das modernste Software, erstklassigen Kundenservice, überzeugende Konzepte, Hardware-Expertise und solide Partnerschaften kombiniert. Gleichzeitig erweitern wir unsere geografische Präsenz, um unseren Führungsanspruch in Europa zu festigen.

Unser Umzug in ein modernes und zentrales Hauptquartier in Malmö, zusammen mit einer erneuten Fokussierung auf die Marktdurchdringung, symbolisiert dieses neue Kapitel und schafft eine Umgebung, in der Innovation und Zusammenarbeit gedeihen und spiegelt unseren zukunftsorientierten Ansatz und unser Engagement für den Aufbau eines stärkeren Zetadisplays wider.

Anhaltendes Wachstum in schwankendem Markt

Trotz der etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Marktbedingungen im Jahr 2024 sind unsere SaaS-Umsätze stetig gewachsen, was unseren strategischen Fokus auf wiederkehrende Umsatzströme bekräftigt. SaaS macht inzwischen einen erheblichen Anteil unseres Nettoumsatzes aus, was den Wert unserer Softwareplattform und das Vertrauen unterstreicht, das wir in wichtigen Kundensegmenten wie Transport, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Unternehmen und Medien erworben haben.

In diesem Jahr haben wir mehrere Großprojekte gestartet, darunter groß angelegte Rollouts an Tausenden von Standorten in den kommenden Jahren. Diese Initiativen zeigen die zunehmende Stärke unserer Lösungen und die Breite unserer Fähigkeiten. Über Europa hinaus haben wir unsere geografische Präsenz mit erfolgreichen Projekten in den USA, im Mittleren Osten und in der APAC-Region erweitert und unseren Kundenstamm weiter diversifiziert.

Unser Engagement für langfristiges Wachstum bleibt unerschütterlich. Investitionen in unsere Software-Suite, die wiederholt für ihre Qualität und Innovation ausgezeichnet wurde, stärken weiterhin unseren Ruf als bevorzugter Partner für erstklassige Unternehmenskunden in allen Ländern, in denen wir tätig sind.

Content-Kapazitäten erweitert

Darüber hinaus haben wir unsere Kapazitäten in den Bereichen Content-Erstellung und Kundenservice erweitert, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Starke Partnerschaften waren ausschlaggebend dafür, dass wir unsere Reichweite auf neue Märkte ausdehnen und umfassende Lösungen für ein breiteres Publikum anbieten konnten.

Von Anfang bis Ende 2024 haben wir sukzessive ein positives Momentum beibehalten. Unsere wachsende Pipeline mittel- und langfristiger Kunden und eine bemerkenswerte Verdoppelung der Neukundenaufträge seit Jahresbeginn sind deutliche Zeichen des Fortschritts. Auf dem Weg ins Jahr 2025 geben uns die Anzeichen für eine weitere Verbesserung der Marktbedingungen die Zuversicht, dass unser Fokus auf Kundenengagement, Innovation und operative Exzellenz weitreichende Ergebnisse liefern wird.

Dies ist letztlich nur möglich durch das Vertrauen unserer neuen und alten Kundenpartner wie KPN, ING-Bank, Thomas Sabo, Porsche, Spar, Volvo, Scott, Husqvarna, KFC, Greggs, Jaguar Landrover, BP-Aral, Commerzbank, Praktikertjänst, Axfood, A-Train, DNB, Norrøna, Hurtigruten, Bane Nor, Flytoget, ATG, Reitan, Specsavers. Postnord, Škoda, Burger King und viele, viele mehr.

Mitarbeiter im Zentrum

Unser Erfolg beruht letztlich auf unseren Mitarbeitern – ihrem Engagement, ihrer Kreativität und ihrem unermüdlichen Einsatz für unsere Kunden. Sie inspirieren uns täglich dazu, innovative Lösungen anzubieten und die Entwicklung digitaler Erlebnisse voranzutreiben.

Mit Blick auf die Zukunft sind wir entschlossen, uns als führendes Unternehmen im Bereich Digital Signage weiterzuentwickeln. 2024 war ein Jahr des Wandels, in dem wir den Grundstein für die Gestaltung der Zukunft visueller Erlebnisse gelegt und die Branche vorangebracht haben. Unseren Erfolg verdanken wir vor allem der Leidenschaft und Kreativität unserer Mitarbeiter, die uns anspornen, die Erwartungen zu übertreffen und die Zukunft von Zetadisplay mitzugestalten.