Digital Signage entwickelt sich ständig weiter, mit neuen Funktionen und einer wachsenden Bandbreite von Anwendungsfällen. Hinzu kommen günstige Preise aufgrund niedrigerer Kosten für Technologiekomponenten – alles in allem ein Rezept für ein Rekordwachstum.

Wie bei jeder sich entwickelnden Lösung bestimmen jedoch Schlüsselfaktoren wie die wirtschaftlichen Herausforderungen für Käufer und Lieferanten sowie Lernkurven in der Branche das Tempo der Einführung mit. Dieses Tempo spiegelt sich in der Fünf-Jahres-Prognose 2024 der Avixa Industry Outlook and Trends Analysis (Iota) wider: Nach diesem umfasst der Digital Signage-Markt weltweit bereits 41,4 Milliarden US-Dollar.

Das Wachstumstempo verlangsamte sich jedoch von 6 Prozent im Jahr 2023 auf 5,1 Prozent im Jahr 2024, was auf eine Kombination aus makroökonomischen und branchenspezifischen Faktoren zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2025 wieder ein höheres Tempo von 6,8 Prozent erreichen und auf 44,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

DS-Markt: Hardware

Wenn man den Digital Signage-Markt nach Produktbereichen aufschlüsselt, zeigt das Iota von Avixa, dass Medienserver/-player mit 25 Prozent des Gesamtwerts der Lösungen im Jahr 2024 den größten Umsatzanteil haben. Screens, TVs und Monitore machen etwa 18 Prozent aus. Medienspeicher machen etwa 12 Prozent aus. Installation und Integration liegen bei 14 Prozent.

Für LED-Displays wird ein Anstieg des Anteils von 13 Prozent im Jahr 2024 auf 16 Prozent im Jahr 2029 prognostiziert. Die Zunahme des Anteils unterstreicht die steigende Akzeptanz von LEDs aufgrund ihrer überlegenen Helligkeit und Vielseitigkeit.

Videoprojektionstechnologien sind mit einem kontinuierlichen Rückgang konfrontiert, was eine Verlagerung von der Projektionstechnologie hin zu LED- und Flachbildschirmen innerhalb des Digital Signage-Ökosystems verdeutlicht.

DS-Markt: Software

Der Anteil von Cloud- und Managed-Services bleibt 2024 und bis 2029 zwischen 2 Prozent und 3 Prozent, was auf die langsame Umstellung der ProAV-Branche auf IT-Modelle hinweist.

Während eigenständige Software von 2024 bis 2029 einen Umsatzanteil von 2 bis 3 Prozent beibehält, wird erwartet, dass Digital Signage vom Einsatz von KI-Technologien profitieren wird, die die Personalisierung verbessern, das Engagement des Publikums erhöhen und die Publikumsmessung und -analyse verfeinern. Die Analyse von Zuschauerdaten in Echtzeit ermöglicht eine dynamische Anpassung der Inhalte, indem die Botschaft auf die Tageszeit, individuelle Vorlieben, demografische Merkmale und mehr zugeschnitten wird. Zudem lässt sich das Erlebnis mit KI-gestützter Interaktivität durch Gestensteuerung, Gesichts- und Spracherkennung verbessern. Im Jahr 2024 befinden sich KI-Implementierungen noch in einem frühen Stadium, könnten aber bald allgegenwärtig sein, wenn sich die Anwendungsfälle bewährt haben.

Interne Kommunikation erzeugt Wachstum

Mehr als 40 Prozent der Befragten im Market Opportunity Analysis Report (Moar) von Avixa – einer Umfrage mit 2.000 Teilnehmern zum AV-Bedarf in allen Branchen – gaben an, dass ihre Unternehmen planen, die Ausgaben für Digital Signage im ersten Quartal 2025 zu erhöhen. Corporate, das Gesundheitswesen und das Transportwesen waren einige der führenden Verticals mit dem höchsten Prozentsatz der Befragten, die eine Erhöhung der Ausgaben erwarten.

Während das Wachstum von Digital Signage im Jahr 2024 rückläufig war, was eine globale Verlangsamung widerspiegelt, wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von immersiven Erlebnissen das Wachstum im Jahr 2025 ankurbeln wird. Was die Lösungen betrifft, so wird erwartet, dass Digital Signage während des gesamten Prognosezeitraums des IOTA von 2024 bis 2029 ein stärkeres Wachstum als andere Lösungen erfahren wird, mit einer CAGR von 5,69 Prozent, was zu einem Markt von 54,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 führen wird.

Die zunehmende Rolle von Digital Signage in der internen Kommunikation von Unternehmen und Bildungseinrichtungen, unmittelbare und immersive Erlebnisse im Einzelhandel und im Gastgewerbe sowie im Stadt- und Fernverkehr werden das Wachstum unterstützen. Auch Live-Events werden im Laufe der Zeit ihren Anteil am Digital Signage-Markt erhöhen.

Technologie-Entwicklungen

Zu den technologischen Entwicklungen, die den Markt ebenfalls vorantreiben werden, gehören:

AV-over-IP : Durch die Übertragung von audiovisuellen Daten über ein Netzwerk ermöglicht AV-over-IP eine skalierbare und flexible Verteilung und ist damit in der Lage, Digital Signage-Inhalte unmittelbar zu verbessern.

: Durch die Übertragung von audiovisuellen Daten über ein Netzwerk ermöglicht AV-over-IP eine skalierbare und flexible Verteilung und ist damit in der Lage, Digital Signage-Inhalte unmittelbar zu verbessern. SoC : Die SoC-Technologie lässt sich direkt in Displays integrieren, um die Verwaltung von Inhalten zu vereinfachen, ein sofortiges Upgrade zu ermöglichen und die Anforderungen an externe Hardware zu minimieren. Digital Signage-Implementierungen werden kurzfristig am meisten von dieser Fähigkeit profitieren.

: Die SoC-Technologie lässt sich direkt in Displays integrieren, um die Verwaltung von Inhalten zu vereinfachen, ein sofortiges Upgrade zu ermöglichen und die Anforderungen an externe Hardware zu minimieren. Digital Signage-Implementierungen werden kurzfristig am meisten von dieser Fähigkeit profitieren. Kosteneffizienz : Die Digital Signage-Technologie wird immer erschwinglicher und vielseitiger, so dass größere und dynamischere Displays möglich sind. Dieser Trend geht über die traditionelle Werbung hinaus und umfasst auch Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Immobilienbranche und anderen Bereichen, die ein neues Maß an Engagement und Informationsverbreitung ermöglichen.

: Die Digital Signage-Technologie wird immer erschwinglicher und vielseitiger, so dass größere und dynamischere Displays möglich sind. Dieser Trend geht über die traditionelle Werbung hinaus und umfasst auch Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Immobilienbranche und anderen Bereichen, die ein neues Maß an Engagement und Informationsverbreitung ermöglichen. Sicherheit : Avixa prognostiziert, dass Digital Signage mit Sicherheitssystemen (Zugangskontrolle, Überwachung) integriert werden wird, um Teil dieses Ökosystems zu werden, insbesondere da mehr Implementierungen durch anfällige öffentliche AVoIP- und 5G-Netzwerke ermöglicht werden.

: Avixa prognostiziert, dass Digital Signage mit Sicherheitssystemen (Zugangskontrolle, Überwachung) integriert werden wird, um Teil dieses Ökosystems zu werden, insbesondere da mehr Implementierungen durch anfällige öffentliche AVoIP- und 5G-Netzwerke ermöglicht werden. Managed Services : Es wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher AV-Tools kurzfristig eine starke Nachfrage nach Managed Services für Digital Signage hervorrufen wird, die es Dienstleistern ermöglicht, umfassendere Dienstleistungen für kombinierte Infrastruktur- und Content-Geschäftsmodelle zu implementieren. Innerhalb der Managed Services wächst der Umsatz mit Digital Signage, dem zweitgrößten Umsatzträger für Managed Services und Wartung, bis 2024 um fast 15 Prozent. Die Lösung wird weiterhin ein Wachstum verzeichnen, das durch einen starken indischen Markt und eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft im weiteren Verlauf der Prognose angetrieben wird. Managed-Services-Lösungen beziehen sich zunehmend auf Digital Signage, da sich die Branche auf plattformbasierte Implementierungen zubewegt.

: Es wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher AV-Tools kurzfristig eine starke Nachfrage nach Managed Services für Digital Signage hervorrufen wird, die es Dienstleistern ermöglicht, umfassendere Dienstleistungen für kombinierte Infrastruktur- und Content-Geschäftsmodelle zu implementieren. Innerhalb der Managed Services wächst der Umsatz mit Digital Signage, dem zweitgrößten Umsatzträger für Managed Services und Wartung, bis 2024 um fast 15 Prozent. Die Lösung wird weiterhin ein Wachstum verzeichnen, das durch einen starken indischen Markt und eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft im weiteren Verlauf der Prognose angetrieben wird. Managed-Services-Lösungen beziehen sich zunehmend auf Digital Signage, da sich die Branche auf plattformbasierte Implementierungen zubewegt. 5G-Netzwerke : Im Bereich Digital Signage wird der allgemeine Einsatz von 5G-Stand-alone-Netzwerken (5G SA) die Einführung von Cloud-basierten Diensten vorantreiben, da die Netzwerkaufteilung und die extrem niedrigen Latenzzeiten dieser Technologie für Effizienz, Kosteneinsparungen und geografische Reichweite sorgen werden.

: Im Bereich Digital Signage wird der allgemeine Einsatz von 5G-Stand-alone-Netzwerken (5G SA) die Einführung von Cloud-basierten Diensten vorantreiben, da die Netzwerkaufteilung und die extrem niedrigen Latenzzeiten dieser Technologie für Effizienz, Kosteneinsparungen und geografische Reichweite sorgen werden. Interaktivität: Die Zunahme interaktiver digitaler Beschilderung und Interaktions-Tools bei Veranstaltungen, die das Benutzererlebnis verbessern und den Veranstaltern wertvolle Dateneinblicke für künftige Eventplanungs- und Personalisierungsstrategien liefern, wird 2025 die Anwendungsfälle vorantreiben.

Wie eingangs erwähnt, begünstigen diese Trends zwar Digital Signage, aber andere Faktoren können die Einführung verzögern. Die Pro-Av-Branche war in den 2020er Jahren durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet, und 2024 bildete keine Ausnahme. Das Jahr begann mit hohen Erwartungen in Bezug auf Umsatz- und Innovationswachstum und einer Rekordbeteiligung an der ISE im Februar und der Infocomm im Juni.

Der Enthusiasmus wurde jedoch schnell gedämpft, da makroökonomische Faktoren wie eine Verlangsamung des globalen und regionalen Wachstums, insbesondere in China, eine geringere Nachfrage von Unternehmen aufgrund eines unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfelds und das Abflauen der Ausgaben nach der Pandemie, insbesondere bei Live-Events, zusammengenommen das Wachstum insgesamt verlangsamten und in einigen Sektoren zu negativen Ergebnissen führten. Die Anbieter von Digital Signage erlebten die Verlangsamung ebenfalls als Teil der allgemeinen Herausforderungen der Branche und der LCD/LED-Marktfaktoren im Besonderen.

Preisrückgang bei LCDs

So beginnen beispielsweise LED- und LCD-Videowände, Projektoren zu ersetzen. Die LCDs selbst waren jedoch von einem erheblichen Preisrückgang aufgrund des verstärkten Wettbewerbs und der geringeren Nachfrage betroffen. Das Wachstum bei LEDs reichte nicht aus, um die Umsatzprobleme auszugleichen. Ein möglicher Preisanstieg wird für das erste Quartal 2025 erwartet, da die Hersteller ihr Produktionsvolumen drosseln.

Der Nachteil der Verbreitung von Digital Signage in verschiedenen Branchen ist, dass die Akzeptanz der Lösung auch von den Geschicken der einzelnen Branchen abhängt und insgesamt auch mit den makroökonomischen Trends übereinstimmt. Wenn die Wirtschaft boomt, gilt das auch für Pro-AV-Lösungen wie Digital Signage. Wenn sich die Konjunktur abschwächt, bekommen auch die Lösungen einen Dämpfer.

Durchwachsenes Jahr

Diese Beziehung wurde im Jahr 2024 deutlich, das für die meisten Branchen ein durchwachsenes Jahr war. Der Ausgabenüberschuss, der sich aus der aufgestauten Nachfrage nach der Pandemie ergab, verflüchtigte sich früher als erwartet, sodass 2024 eine Rückkehr zu einem niedrigen Wachstumsniveau zu verzeichnen war. Aber die Branche wurde auch von der Verlangsamung des regionalen Wachstums in China, dem Flirt mit der Rezession in einigen westeuropäischen Ländern und dem Kampf mit der Inflation überall, aber insbesondere in den USA, beeinflusst.

Für Branchenteilnehmer, ob im Bereich Digital Signage oder in anderen Lösungsbereichen, kann das Zusammenspiel grundlegender Wachstumstreiber zu einer Wertsteigerung führen. So können beispielsweise gerätezentrierte Lösungen für innovative Anwendungsfälle, die an bestimmte Branchen oder Regionen angepasst sind, neue Einnahmequellen erschließen.

Dieser Ansatz stellt eine Abkehr vom Massenmarkt dar – eine Einheitsgröße passt für die meisten – Lösungsansätze. Der erforderliche Wandel wird eine neue Partnerschaft zwischen den Akteuren der Branche umfassen, bei der die Hersteller enger mit den Vertriebspartnern zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.

Es wird immer noch viele Möglichkeiten für eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten geben, die mehrere Anwendungsfälle abdecken, aber letztendlich wird ein höheres Maß an branchen- und regionalspezifischer Anpassung erforderlich sein. Dieser Ansatz reagiert nicht auf die Nachfrage, sondern generiert sie proaktiv, indem er die Technologie und den Wert von Digital Signage in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen nutzt.