Im Jahr 2024 hat M-Cube wichtige Meilensteine erreicht, die unser Wachstum und unser Engagement für Innovation unterstreichen. Wir haben wichtige internationale Ausschreibungen gewonnen, unser Portfolio gestärkt und unseren Einfluss vergrößert. Besonders stolz sind wir auf unsere Partnerschaft mit der ISE 2024, mit der wir die Inhalte für die Feierlichkeiten zu ihrem 10-jährigen Bestehen erstellt und unsere kreativen Fähigkeiten auf einer globalen Bühne präsentiert haben.

Unsere Bemühungen wurden mit Auszeichnungen gewürdigt; zum Beispiel haben wir einen Shop DACH Award für das Projekt Specialized gewonnen – und wir hatten auch das Privileg, auf wichtigen internationalen Veranstaltungen zu sprechen und unsere Erkenntnisse und unser Fachwissen mit Branchenführern zu teilen. Neben diesen Erfolgen schreiten unsere internen Integrationsbemühungen voran und gewährleisten einen nahtlosen Service für unsere Kunden. Außerdem haben wir unsere Präsenz auf dem europäischen Markt weiter gefestigt und unsere Position als zuverlässiger Marktführer für Digital Signage- und DooH-Lösungen gefestigt.

Wichtige Branchenentwicklungen 2024

Die Digital Signage-Landschaft hat in diesem Jahr bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Vor allem KI hat sich als treibende Kraft bei der Erstellung von Inhalten und beim Kundensupport erwiesen und ermöglicht dynamisches und personalisiertes Messaging sowie kürzere Reaktionszeiten bei der proaktiven Wartung. Immersive Technologien veränderten die Art und Weise, wie das Publikum mit Inhalten in Berührung kommt, da Unternehmen zunehmend in eindrucksvolle, multisensorische Erlebnisse investieren.

Auch die Nachhaltigkeit ist in den Mittelpunkt gerückt: Unser Green-Signage-Protokoll legt den Schwerpunkt auf energieeffiziente Lösungen. Der Omnichannel-Ansatz wurde immer integraler und überbrückt die Lücke zwischen physischen und digitalen Berührungspunkten, um nahtlose Kundenerlebnisse zu bieten.

Schließlich setzten die MicroLED-Technologie und Displays mit höherer Auflösung neue Maßstäbe für die visuelle Qualität und verbesserten die Wirkung von Digital Signage in verschiedenen Anwendungen.

Die M-Cube Group hat die geplanten Ziele des organischen Wachstums erreicht, indem sie die Übernahme von Notice und Fairwiev in den Niederlanden vervollständigt und die Effizienz für die Zufriedenheit der Kunden erhöht hat.

Digital Signage-Trends für 2025

Auf dem Weg ins Jahr 2025 erwarten wir einen weiteren Schwerpunkt auf KI, nicht nur bei der Erstellung von Inhalten, sondern auch bei Analysen und Vorhersagemodellen. Immersive Erlebnisse werden sich vertiefen und zu fesselnden und interaktiven Installationen führen. Nachhaltigkeit wird weiterhin eine Priorität bleiben, mit einem wachsenden Fokus auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks und die Einführung umweltfreundlicher Praktiken.

Retail Media wird sich zu einem bedeutenden Trend entwickeln, der Digital Signage als leistungsstarken Kanal für Werbung und Markeninhalte in den Geschäften nutzt. Dieser Wandel wird es Einzelhändlern ermöglichen, ihre Flächen effektiver zu monetarisieren, und Marken neue Möglichkeiten bieten, mit Kunden am Point of Sale in Kontakt zu treten.

Omnichannel-Strategien werden noch ausgefeilter werden. Daten werden eine zentrale Rolle spielen und es Unternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Erlebnisse in Echtzeit anzupassen. Darüber hinaus wird die Einführung der MicroLED-Technologie zunehmen, die eine unvergleichliche Helligkeit, Haltbarkeit und Energieeffizienz bietet.