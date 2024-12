Das vergangene Jahr wird als Wendepunkt für die Branche in Erinnerung bleiben. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass sich OoH vom reinen Reichweitenmedium zum adressierbaren Zielgruppenmedium entwickelt hat. Mit einem Gesamt-Werbe-Marktanteil von 9,36 Prozent und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 18 Prozent – von 2,27 Mrd. in 2023 auf 2,67 Mrd. Euro in 2024 – ist Out-of-Home im Werbemarkt zur steigenden Konstante geworden. Das liegt vor allem daran, dass neben der Digitalisierung der Einsatz von KI und Daten uns als Werbemedium relevanter gemacht hat. Wir treffen die Zielgruppen so genau wie nie.

Wir als Weischer JVB schauen zurück auf ein Boom-Jahr mit Kampagnen, die wir erst dank der technologischen Innovationen umsetzen konnten. Besonders innovativ ist unsere erste KI-gestützte DooH-Kampagne mit Dolomiti Superski, bei der wir durch die Integration unserer Datenprodukte Weischer Audiences.ai und Weischer Trace neue Maßstäbe in der zielgruppenspezifischen Aussteuerung setzen konnten. Ebenfalls neu waren unsere TV-optimierten Kampagnen via AEOS – sie zeigen eindrucksvoll die Crossmedia-Potenziale von OoH.

Marktentwicklung und Transformation

Der OoH-Markt weist trotz wirtschaftlich herausforderndem Umfeld eine bemerkenswerte positive Entwicklung auf. Während andere Medien unter Druck geraten, profitiert OoH von seiner Flexibilität und Innovationskraft. Besonders die Kombination aus reichweitenstarken klassischen Flächen und datengetriebenen digitalen Formaten entpuppt sich als Erfolgsmodell. Das gilt auch für Weischer JVB, denn wir konnten unsere Umsätze relevant steigern. Um nur eins konkret zu nennen: Die Nachfrage nach programmatischen Lösungen stieg 2024 um mehr als 40 Prozent. Das ist enorm für den Markt und auch für uns.

Anzeige

Gleichzeitig beobachten wir eine zunehmende Sophistizierung der Kampagnen: Kunden nutzen verstärkt dynamische Werbemitteilanpassung und kontextuelle Targeting-Optionen. Diese Entwicklung bestätigt uns in der Strategie, massiv in datengetriebene Technologien zu investieren.

Das OoH-Paradoxon

Doch sowohl die technologische Entwicklung als auch die Steigerung von Möglichkeiten hat ihren Preis: Die zentrale Herausforderung der Branche manifestiert sich im „OoH-Paradoxon“. Während die Relevanz und technischen Möglichkeiten exponenziell wachsen, sinkt die Zahl der Partner:innen, die diese Komplexität beherrschen. Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen an präzise Zielgruppenansprache und flexible Buchungsoptionen kontinuierlich. Diese Diskrepanz verlangt nach neuen Lösungsansätzen und Expertisen. Es bleibt also weiterhin eine Herausforderung, bei Kunden bestmöglich den Vertrieb anzukurbeln; doch leicht kann ja auch jeder.

Ausblick 2025: Datengetriebene Planungsintelligenz als Gamechanger

Für 2025 sehen wir bei Weischer JVB drei wichtige Entwicklungen, die jede:r auf dem Schirm haben sollte.

KI-Revolution in der Mediaplanung: Die nächste Generation von KI-Systemen wird die Komplexität der Mediaplanung beherrschbar machen. Unser Ansatz bei Weischer JVB: Wir wollen eine vollständig integrierte KI-Planungsplattform bauen, die Echtzeitdaten, Bewegungsmuster und kontextuelle Faktoren zu Actionable Insights verdichtet. Programmatic Evolution: Der programmatische Anteil wird weiter steigen, aber entscheidend wird die intelligente Integration in ganzheitliche Kampagnenstrategien sein. Unser Ansatz bei Weischer JVB: Wir investieren massiv in die Weiterentwicklung unserer programmatischen Infrastruktur. Next Level Data Excellence: Die Verschmelzung von Geodaten, dynamischen Bewegungsdaten und KI-generierten Zielgruppenclustern wird völlig neue Dimensionen der lokalen Relevanz erschließen. Unser Ansatz bei Weischer JVB: Wir bieten Kunden datengetriebene Lösungen an, die es ihnen ermöglichen, Kunden so genau wie nie zuvor zu erreichen.

Fazit: Die Zukunft gehört den Datenstrategen

Wir halten fest: Wir sind inmitten einer Entwicklung, die unsere Branche fördert. Der OoH-Markt steht vor einem Quantensprung in der Planungsintelligenz. Diese Chancen gilt es zu nutzen. Als Marktführer investieren wir massiv in Datenprodukte und KI-Kompetenz. Der Erfolg wird künftig nicht nur von der Datenverfügbarkeit abhängen, sondern von der Fähigkeit, aus komplexen Datenströmen präzise Kampagnenstrategien zu entwickeln. Es werden 2025 genau die profitieren, die die Daten am besten auswerten und steuern können. Wir stehen vor einem weiteren Jahr, in dem sich die Branche verändern wird. Wir sind stolz darauf, vorne mit dabei zu sein bei dieser Entwicklung.