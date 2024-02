Bei dieser DooH-Kampagne kommt KI auf allen Ebenen zum Einsatz: Dolomiti Superski, ein Verbund aus zwölf Skigebieten, will so die Wintersportler in Deutschland erreichen. KI kam sowohl bei der Kampagnenplanung zum Einsatz als auch bei der Generierung der Inhalte und der automatisierten Ausspielung.

Für die Zielgruppenanalyse nutzte man zunächst einen neuen Service von Weischer-JVB, der sich Weischer Audiences-AI nennt. Mit diesem Datenmodell analysierte man das Verhalten der Zielgruppe. Mithilfe von Mobilitätsdaten verortete man sie im Raum. Mit dem Tool Weischer-Trace in der DSP wird die Kampagne während der Laufzeit nur auf denjenigen DooH-Screens und zu der Zeit ausgespielt, welche die Zielgruppen erreichen.

Auch beim Content kommt KI zum Einsatz: Je nach Wetterlage werden bestimmte Motive angezeigt, die mit Live-Daten angereichert sind. So zeigen die Screens bei schönem Wetter Live-Bilder der Webcams mit Temperaturangaben aus den Dolomiten. Bei allen anderen Wetterlagen sehen die Zielgruppen auf sie zugeschnittene KI-generierte Motive.

„So lassen sich ohne manuellen Aufwand nahezu unendlich viele Spot-Variationen erstellen. Dabei wird der DooH-Kontakt nur eingekauft, wenn die Zielgruppe auch überproportional stark am Standort vertreten ist“, sagt Tobias Hefele, CEO Weischer-JVB. „Dadurch erreicht DooH ein ganz neues Level und wird an Wirkung nochmal deutlich zulegen.“

Die Kampagne läuft ab dem 19. Februar auf rund 800 Screens in den Städten München und Stuttgart. Kreiert wurde sie in Zusammenarbeit mit der Agentur Saint Elmo’s Tourism. NFQ | Digital Creatives ist für die Erstellung des Dynamic-Video-Ansatzes und die KI-Kreation verantwortlich.

