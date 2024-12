Während wir uns dem Ende des Jahres 2024 nähern, blicke ich auf ein Jahr voller Wachstum, Innovation und Dynamik für Visual Art zurück. Dieses Jahr hat die Stärke unseres Teams und unserer Technologie unter Beweis gestellt. Auch wenn es befriedigend ist, zu feiern, was wir erreicht haben, liegt die wahre Aufregung in dem, was vor uns liegt.

In diesem Jahr haben wir ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und unseren jährlich wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) um über 30 Prozent gesteigert. Unsere Expansion mit globalen Giganten wie Philip Morris, KFC und Circle K in neue Märkte wie die baltischen Staaten, die USA, die Niederlande, Thailand und Irland war von entscheidender Bedeutung. Wir haben die Beziehungen zu geschätzten Partnern wie Joe & The Juice vertieft und unsere Präsenz in Spanien, den nordischen Ländern und den USA verstärkt.

Auch im Bereich Retail Media haben wir große Fortschritte gemacht und Kunden wie Friskis & Svettis, Skistar und Primavård geholfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig die Kundenbindung zu verbessern. Jedes neue Projekt bestärkte uns in unserer Überzeugung, dass Digital Signage zu sinnvollen Ergebnissen führt, sei es zur Steigerung des Umsatzes, zur Verbesserung des Kundenerlebnisses oder zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Neue Version von Signage Player

Einer unserer stolzesten Momente in diesem Jahr war die Einführung unserer neuen Version von Signage Player, einer Plattform, die unserer Meinung nach zu den besten Digital Signage-Softwarelösungen der Welt gehört. Sie ist Hardware-agnostisch, API-first und basiert auf Azure für unübertroffene Skalierbarkeit. Diese Lösung wurde entwickelt, um sich nahtlos in die Ökosysteme unserer Kunden zu integrieren und gleichzeitig Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu bieten. Der Gewinn eines invidis Strategy Awards auf dem DSS Europe würdigt die Bemühungen unseres Teams, an der Spitze der Innovation zu bleiben.

Neben der Software haben wir uns auch auf die Umgestaltung unserer Infrastruktur konzentriert. Die Migration auf eine einzige Plattform, die frei von Altsystemen ist, hat uns in die Lage versetzt, in unsere Zukunft zu investieren und sicherzustellen, dass wir agil und bereit sind, über Jahre hinweg führend zu bleiben.

Ein neues Kapitel

Alte und neue Partnerschaften haben unseren Erfolg in diesem Jahr vorangetrieben. Die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Giant Pumpkin in Asien hat uns neue Möglichkeiten eröffnet und unseren ARR gesteigert.

Mit der Übernahme durch Vertiseit haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen und unsere Kräfte mit einer Gruppe gebündelt, die unsere Ambitionen teilt, die Nummer 1 unter den Digital Signage-Anbietern weltweit zu werden. Wir sehen ein großes Potenzial, um zu wachsen, zu innovieren und Kundennutzen zu schaffen.

Während wir dieses Kapitel abschließen und uns auf das Jahr 2025 vorbereiten, werde ich an das grenzenlose Potenzial dieser Branche erinnert. Retail Media ist auf dem Vormarsch und bietet unseren Kunden spannende Möglichkeiten zur Erschließung margenstarker Umsatzströme. Unsere Mission bleibt klar: Wir helfen unseren Kunden, ihre KPIs zu erreichen, sei es durch nahtlose Software, beeindruckende Inhalte oder durchgängige Digital Signage-Lösungen.

Der Weg, der vor uns liegt, ist voller Möglichkeiten, und Visual Art ist bereit. Ich bin unserem Team, unseren Partnern und Kunden dankbar, dass sie das Jahr 2024 zu einem erfolgreichen Jahr gemacht haben. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass die Möglichkeiten endlos sind, wenn man sich auf die Bereitstellung von Werten konzentriert. Auf ein inspirierendes Jahr 2025 – lassen Sie uns weiterhin von großen Dingen träumen und noch mehr erreichen!