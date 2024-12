Die professionelle Display-Branche hat ein dynamisches und umwälzendes Jahr erlebt, das von technologischen Fortschritten, veränderten Verbraucherpräferenzen und neuen Trends

geprägt war. In den letzten Jahren hat sich besonders das Thema Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Schwerpunkt für die professionelle Display-Industrie entwickelt.

Hersteller wie Sony haben einen proaktiven Ansatz bei der Einführung nachhaltiger Praktiken verfolgt und die Bedeutung des Umweltbewusstseins erkannt. Während des gesamten Jahres 2024 hat Sony eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Initiativen eingenommen, dazu gehören Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Fußabrdrucks, das Einführen energieeffizienter Technologien und das Fördern von Recyclingprogrammen, wie etwa unsere Initiative „Making it, Moving it, Using it“.

Anzeige

Eine von Sony Professional Displays & Solutions Europe durchgeführte Studie ergab, dass 79 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher davon absehen würden, bei einem Anbieter zu kaufen, der nicht nachhaltig arbeitet. Darüber hinaus haben unsere Untersuchungen ergeben, dass Nachhaltigkeit auch ein Gewinnbringer sein kann: Acht von zehn Unternehmen gaben an, dass sie bereit wären, 20 Prozent mehr für AV-Produkte zu zahlen, die nachhaltiger hergestellt wurden.

Wir erwarten deshalb für das Jahr 2025 weitere Fortschritte bei nachhaltigen Praktiken. Dazu gehören die Verwendung von recycelten Materialien, die Integration von energieeffizienten Displays und die Einführung umweltfreundlicher Verpackungen.

Das Zeitalter von Tiktok

Die Anpassung an das Zeitalter der „schnellen“ Inhalte ist eine weitere Entwicklung, die wir beobachten. Der Aufstieg von Plattformen wie Tiktok und Youtube hat die Art und Weise, wie Menschen Medien konsumieren, revolutioniert. Dieser Wandel hat für die professionelle Display-Branche sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich gebracht. Mit der Verbreitung des mobilen Fernsehens und dem wachsenden Trend, Inhalte unterwegs zu konsumieren, müssen Displays schnell die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und visuell beeindruckende Inhalte liefern, um Passanten zu fesseln.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, konzentrieren sich die Hersteller auf die Entwicklung von Displays mit verbesserter Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit. Das Flaggschiff BZ53L von Sony verfügt beispielsweise über eine Helligkeit von 780 Nits. Diese Fortschritte sorgen dafür, dass bereits die kurze Ausspielung von Inhalten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Darüber hinaus werden interaktive Displays und Augmented Reality (AR)-Technologien erforscht, um immersive Erfahrungen zu schaffen und das Engagement der Benutzer zu fördern.

KI und Hardware-Fortschritte

Mit Blick auf das Jahr 2025 können wir mit weiteren Innovationen in der Display-Technologie rechnen. Fortschritte bei OLED- und MicroLED-Displays werden eine überlegene Bildqualität und Flexibilität für verschiedene Anwendungen bieten. Die Hersteller werden weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um den Anforderungen der Ära der Kurzfilme gerecht zu werden, bei denen fesselnde Bilder entscheidend sind, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Auch die KI revolutioniert die professionelle Display-Branche. Sie bietet neue Möglichkeiten und verbessert das Nutzererlebnis. Im Jahr 2024 werden wir Zeugen bedeutender Fortschritte in der KI-Technologie, wobei die Hersteller KI-Funktionen in professionelle Screens integrieren, um erweiterte Funktionen und verbesserte Leistung zu bieten. Ein vielversprechendes Beispiel ist der Einsatz KI-gesteuerter Technologien zur Geräuschreduzierung.

Während sich die Branche an diese Trends anpasst, müssen die Hersteller weiterhin innovativ sein und Produkte anbieten, die den sich ändernden Bedürfnissen und Erwartungen von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen entsprechen. Auf diese Weise werden sie in der sich ständig verändernden Landschaft der professionellen Displays erfolgreich bleiben.