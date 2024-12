Auch das Jahr 2024 stand für Echion ganz im Zeichen des Wachstums in unseren Kerngeschäftsfeldern: Instore Audio und Digital Signage als zentrale Bausteine einer digitalen 360-Grad-Kommunikation. Renommierte Kundinnen und Kunden aus dem Retail-Segment konnten in diesem Jahr entweder Marktanteile gewinnen oder standen vor Herausforderungen, die unser Geschäftsfeld gleichermaßen spannend wie anspruchsvoll machten.

Viele wirtschaftliche Zusammenhänge entwickelten sich so, wie es in den Vorjahren durch verschiedene Einflussfaktoren bereits deutlich wurde. Unternehmen, die nicht umfassend strategisch aufgestellt waren, hatten mit Problemen zu kämpfen oder mussten sich rasch anpassen – sei es im Hinblick auf ihren Vertriebsansatz, die Wettbewerbssituation oder die Bindung ihrer Mitarbeitenden. Dabei wurde deutlich: Flexibilität sowie schnelles und vorausschauendes Handeln auf Projekt- und Tagesgeschäft-Basis sind unverzichtbar, um erfolgreich zu bleiben.

Rückblick auf 2024

Mit der Erweiterung der Echion AG (Schweiz) nach Luzern, den sich daraus ergebenden Chancen sowie der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf neue Branchen außerhalb des stationären Einzelhandels konnten wir uns und unser Angebot an digitalen Lösungen noch breiter aufstellen. Märkte wie Freizeit, Tourismus, Sport und Verwaltung müssen sich eben genauso um Markenerlebnisse für Menschen kümmern wie der klassische Retail, um nachhaltig erfolgreich zu werden und zu bleiben. Gleichzeitig spielen ressourcenschonende, flexible Lösungen und eine spürbare Entlastung von Mitarbeitenden eine zunehmend zentrale Rolle.

Erste Erfolge in diesen Segmenten bestätigen unsere Strategie und es freut mich sehr, mit unserem bewährten Know-how und gezielten Anpassungen den Branchen und deren Zielgruppen die Lösungen zu bieten, die sie in Zukunft benötigen. Bei zahlreichen Veranstaltungen, Summits und Branchentreffen haben wir in diesem Jahr wertvolle Einblicke in die konkreten Anforderungen und Bedürfnisse verschiedener Märkte gewonnen – eine wichtige Grundlage, um unsere Lösungen gezielt danach auszurichten und sie stetig weiterzuentwickeln.

KI in Anwendungen, Abläufen und Prozessen

Mindestens genauso große Chancen und Herausforderungen bringt die Frage nach dem richtigen Maß und Ziel im Umgang mit KI-Entwicklungen mit sich. Welche internen Prozesse sollten dringend durch KI professionalisiert beziehungsweise optimiert werden? Wo bieten sich ganz neue kreative Möglichkeiten, wo können Kosten gespart werden und wo können ganz neue Produkte und Lösungen entwickelt werden? Für uns bedeutet das, die Balance zwischen technisch- und KI-seitig möglichen sowie sinnvollen Entwicklungen abzuwägen. Audio-, Video- und Software-Lösungen bieten immenses Potenzial, echte Mehrwerte zu schaffen und (noch) effizienter zu werden.

Ein Dankeschön

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden, Partner-Unternehmen sowie unseren Mitarbeitenden bedanken. Gerade in diesen schnelllebigen und digitalen Zeiten sollten wir uns bewusst machen, dass Geschäfte und Beziehungen immer zwischen Menschen und auf Basis gemeinsamer Werte stattfinden. Bei Echion legen wir großen Wert auf diese Beziehungen, auf ein starkes Miteinander und auf die Verwirklichung gemeinsamer Ziele. Wir freuen uns darauf, diesen Weg auch im Jahr 2025 fortzusetzen, gemeinsam zu wachsen und neue Erfolge zu feiern.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start in ein gesundes und glückliches Jahr 2025!