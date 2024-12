Das Jahr 2024 war für It Works und den gesamten DooH-Markt von beeindruckender Dynamik geprägt. Die Weiterentwicklung von DooH-Standorten, hochwertigeren Displays und innovativen kreativen Ansätzen – insbesondere 3D-Creatives, die speziell auf DooH ausgerichtet sind – setzten neue Maßstäbe. OoH hat erneut seine Position als Reichweitenkönig im Mediamix bewiesen und bleibt dank seines vergleichsweise geringen CO2-Fußabdrucks ein Medium, das die Anforderungen des Marktes optimal erfüllt.

Anzeige

Unsere Prognosen für 2025 sind vielversprechend: Die gesamte Außenwerbung wird unserer Einschätzung nach weiter wachsen, wobei insbesondere DooH, dynamische Creative Optimization (DCO) und programmatisch buchbare Kampagnen die Wachstumstreiber sind. Unsere Jahresbilanz 2024 hat gezeigt, wie stark diese Trends an Fahrt gewinnen – DCO-Kampagnen verdreifachten ihr Bruttovolumen gegenüber 2023 und die programmatische Buchung legte um beachtliche 38 Prozentpunkte zu.

Programmatic, DCO und Mobile treiben die Branche an

Besonders hervorzuheben ist die steigende Bedeutung von Programmatic DooH. Die wachsende Zahl an programmatisch buchbaren Flächen und Touchpoints sowie die stärkere Integration von DooH in Mobile-Kampagnen (Mobile Double Impact) verändern den Markt nachhaltig. Kombinierte Kampagnen, die DooH und Mobile-Maßnahmen verknüpfen, verzeichneten 2024 ein beeindruckendes Plus von knapp 30 Prozent sowohl im Brutto-Werbevolumen als auch in der Anzahl der Kampagnen. Dieser Trend wird sich 2025 noch weiter verstärken.

Q4 und die Zukunft: Meilenstein in der Digitalisierung

Ein spannender Meilenstein in der OoH-Digitalisierung könnte bereits im Q4 2024 erreicht worden sein: Hier sehen wir erstmals einen Digitalanteil von 50 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, wie stark digitale Lösungen inzwischen den Außenwerbemarkt dominieren, insbesondere durch die kontinuierliche Digitalisierung von Touchpoints wie Bahnhöfen und Retail-Media-Standorten. Der Markt entwickelt sich klar in Richtung Big Screens und High-Impact-Lösungen, ergänzt durch eine starke nationale Ausweitung.

Im Jahr 2025 erwarten wir, dass sich diese Trends weiter intensivieren. Zu den großen Playern kommen immer mehr kleinere, spezialisierte Anbieter mit innovativen Touchpoints hinzu, die das Spektrum erweitern. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach plattformbasierter Multichannel-Planung steigen. Es wird entscheidend sein, granulare Planungen umzusetzen, die DooH nahtlos in den übergreifenden Mediamix integrieren.

OoH im Media-Mix: Stabilität und Potenziale

Während DooH im digitalen Segment immer weiter wächst, bleibt auch die klassische Außenwerbung ein starker Faktor im Media-Mix. In Regionen abseits der großen Metropolen ist sie nach wie vor unverzichtbar. So wuchs der Umsatz mit klassischer OoH-Werbung 2024 um vier Prozentpunkte, die Anzahl der Kampagnen um sechs Prozentpunkte. Die klassische Außenwerbung bleibt ein bedeutender Bestandteil der Gattung – besonders dort, wo DooH noch nicht flächendeckend ausgebaut ist. Entscheidend ist hier eine kluge Orchestrierung zwischen klassischer und digitaler Außenwerbung.

Ausblick 2025: Datenintelligenz und Geomarketing

Die Kombination aus DooH, DCO und programmatischen Kampagnen wird 2025 die Schlagkraft von OoH weiter erhöhen. Zugleich wächst die Bedeutung geostrategischer Ansätze: Die Möglichkeit, Kampagnen durch präzise Analysen und Technologien wie Geomarketing zielgerichtet auszuspielen, wird immer mehr zu einem zentralen Erfolgsfaktor.

Für It Works bleibt die Zielsetzung klar: Wir setzen weiterhin auf Innovation, Datenintelligenz und die smarte Verzahnung von Medialösungen. So wollen wir nicht nur die Effektivität der Werbeinvestitionen unserer Kunden maximieren, sondern auch dazu beitragen, die Transformation des Marktes aktiv voranzutreiben.