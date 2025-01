Wachstum. Transformation. Resilienz. Diese drei Begriffe haben das Jahr 2024 von Grassfish nachhaltig geprägt. Mit einem starken Fundament und konsequentem Fokus auf Kundenzufriedenheit haben wir Herausforderungen gemeistert, Meilensteine erreicht und gleichzeitig unser Angebot, die IXM-Plattform sowie die Expertise unserer Mitarbeiter:innen, im Markt gefestigt.

Wachstum

Grassfish hat in den vergangenen 12 Monaten bemerkenswerte Höhepunkte in seiner Entwicklung erreicht, die durch die Beziehungen innerhalb des Grassfish-Ökosystems maßgeblich vorangetrieben wurden. Unsere Partnerschaften vertiefen wir jährlich an dem für uns wichtigsten Event, dem Grassfish Summit. Die diesjährige Veranstaltung war die bisher größte und wir sind sehr stolz, dass wir die Besucheranzahl auf mehr als 250 Personen anheben konnten. Neben Präsentationen von unseren Kunden und Partnern erweiterten wir die Veranstaltung um Workshops zu Artificial Intelligence, Design Thinking und unserer sich stetig weiterentwickelnden IXM-Plattform.

Ein besonderes Highlight bildet auch die Zusammenarbeit mit Advertima, DXTA und Hypermedia in Dubai, die die Nachfrage nach Retail Media- und DooH-Lösungen mit unverwechselbaren Installationen verdeutlicht. Darüber hinaus wurden Kooperationen mit Henkel und Co-op gestartet, die unsere Kompetenz in der Umsetzung komplexer Projekte untermauert.

Ein weiterer Höhepunkt war die Eröffnung des SAP Gardens, die neue Multifunktions-Sportarena in München. Der Veranstaltungsort stellte komplexe Anforderungen an eine leistungsstarke Digital Signage-Plattform und IPTV-Live-Übertragungen. Unsere IXM-Plattform kann diese Funktionalitäten nahtlos miteinander kombinieren und bildet daher die Basis für die dynamischen Erlebnisse im SAP Garden.

Transformation

Eine der zentralsten Veränderungen in diesem Jahr war der Wechsel in der Führungsposition bei Grassfish. Im September trat unsere ehemalige CEO zurück und wir begrüßten einen Monat später Anders Henricson als neuen CEO in unserem Team. Dieser Wechsel brachte neue Perspektiven und Energie für unsere Vision, weltweiter Marktführer im Bereich Digital In-Store zu werden. Trotz der Neuordnung in der Führungsebene bleibt das Fundament von Grassfish, das auf einer Kultur der Agilität und Zusammenarbeit beruht, stark und ermöglicht es uns, weiterhin Seite an Seite mit unseren Partnern die digitale Customer Journey unserer Kunden voranzutreiben.

Resilienz

Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Branchen von Unsicherheiten geprägt und verzeichneten ein gedämpftes Wachstum. Der Fokus von Grassfish blieb jedoch konstant und so leistet unser wirtschaftlicher Erfolg einen entscheidenden Beitrag in der Vertiseit Group.

Wir sehen den kontinuierlichen Wandel, mit dem Grassfish konfrontiert ist, als Motor für unser Wachstum. Er zeigt, dass wir durch unser starkes Fundament in der Lage sind, uns an Trends, Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Wir beweisen unsere Widerstandsfähigkeit, indem wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, dynamisch auf Veränderungen reagieren und mit unseren talentierten Mitarbeiter:innen Innovationen vorantreiben.

Zukunftsausblicke

Auch im Jahr 2025 liegt unser Fokus auf der Schaffung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse. Wir werden unsere Rolle als Schlüsselakteur und Treiber von Veränderung im Markt stärken und uns an Trends und Herausforderungen anpassen. Gleichzeitig bleiben wir unseren Werten und den Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern treu. Unser Engagement für die Weiterentwicklung der IXM-Plattform bleibt auch im Jahr 2025 unverändert.

Unser Ziel ist es, die weltweit führende IXM-Plattform zu schaffen, die die treibende Kraft hinter allen digitalen Erlebnissen in physischen Umgebungen bildet. Darüber hinaus werden wir unsere Teams weiter stärken und vergrößern, denn die Menschen und ihr Know-how treiben unsere innovativen Projekte voran und prägen das Grassfish-Ökosystem nachhaltig.