2024 war ein Jahr, in dem Scala gezeigt hat, wie wir durch die Nutzung unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Digital Signage und integrierter Lösungen zusammen mit unseren Schwesterunternehmen innerhalb der Stratacache-Gruppe, PRN und Walkbase, am besten in der Lage sind, Einzelhändlern und Gebäudeeigentümern dabei zu helfen, ihre Display-Netzwerke in eine lukrative Werbemöglichkeit im Laden zu verwandeln.

Scala blickt auf ein Jahr der Veränderungen zurück und freut sich bereits auf das Jahr 2025, in dem noch größere Möglichkeiten erwartet werden, da Retail-Media-Netzwerke wachsen und reifen.

Ein Jahr der definierenden Momente

Scala hat das immense Potenzial erkannt, das in der Umwandlung von physischen Einzelhandelsflächen in dynamische Werbeplattformen steckt, und hat seine Bemühungen verdoppelt, die Diskussion über Medien im Einzelhandel anzuführen.

Scala organisierte drei hochkarätige europäische RMN-Veranstaltungen. Im April veranstaltete Scala in Zusammenarbeit mit der Retail Technology Show in London das „What’s in Store for Retail Media Event“. Dies war die erste europäische Version der Konferenz nach der Einführung der Veranstaltung durch unsere Muttergesellschaft Stratacache in New York auf der NRF. Branchenführer kamen zusammen, um die transformative Rolle von Retail Media Networks zu erkunden, die neue Einnahmequellen für physische Geschäfte erschließen und gleichzeitig wirkungsvolle Werbung für Marken liefern. Der Schwung hielt bis in den September an, als Scala sein Fachwissen für eine Folgeveranstaltung auf der Dmexco nach Köln brachte. Die Veranstaltung stärkte Scalas Ruf als Vordenker im Bereich Retail Media und bot Einblicke in die neuesten Technologien und Strategien, die den Sektor prägen. Im November veranstaltete Scala eine exklusive „Night of in-store Retail Media“ in Paris, im Vorfeld der Tech for Retail.

Erhöhung der Sichtbarkeit von Retail Media

Der Einfluss von Scala beschränkte sich nicht auf seine eigenen Veranstaltungen. Das Unternehmen machte auf den wichtigsten Messen im Jahr 2024 von sich reden und enthüllte einen neuen Stand, der seine Mediennetzwerklösungen für den Einzelhandel in den Vordergrund stellte. Diese strategische Präsenz auf Messen ermöglichte es Scala, mit Einzelhändlern, Marken und Partnern in Kontakt zu treten und zu demonstrieren, wie seine Lösungen fortschrittliche digitale Beschilderung mit datengesteuerten Werbetools integrieren, um messbare Ergebnisse zu erzielen.

Stärkung von Partnerschaften

Im November wurde bekannt gegeben, dass PRN für die Verwaltung des Werbenetzwerks von Basic-Fit, Europas größter Fitnesskette, ausgewählt wurde. Scala, das seit mehr als 12 Jahren mit Basic-Fit zusammenarbeitet, spielte eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Grundlagen für diese Zusammenarbeit.

Als der IAB Europe im Dezember seine endgültigen Standards und Definitionen für Instore Retail Media veröffentlichte, wurde Scala als einer der Hauptakteure anerkannt. Scala wurde als wichtiger Mitwirkender an diesen Standards anerkannt, die einen dringend benötigten Rahmen für eine sich schnell entwickelnde Branche bieten. Indem Scala dazu beiträgt, zu definieren, wie Instore-Medien im Einzelhandel verstanden werden, positioniert sich Scala als vertrauenswürdige Stimme bei der Gestaltung der Zukunft des Sektors.

Kunden begeistern

Das Engagement von Scala für Innovation wurde mit der Eröffnung eines speziellen Showrooms in Madrid deutlich, in dem die Partner die Technologien von Scala hautnah erleben können. Wir bereiten jetzt die Eröffnung eines zweiten Showrooms in London vor.

Zusätzlich zu den Fortschritten im Bereich Retail Media stellte Scala neue Lösungen vor, die auf den Sektor der Schnellrestaurants (QSR) zugeschnitten sind. Darüber hinaus arbeitet Scala weiterhin an einer Vielzahl von Applikationslösungen, darunter Kultureinrichtungen und Unterhaltungsstätten, wo unsere hochwertigen Digital Signage- und integrierten Lösungen weiterhin das Engagement und die betriebliche Effizienz fördern.

Ausblick auf das Jahr 2025

Scala geht mit einer klaren Wachstumsvision in das Jahr 2025. Einzelhandelsmedien werden ein Eckpfeiler der Strategie bleiben, da immer mehr Einzelhändler und andere Einrichtungen wie Fitnessstudios, Restaurants und Verkehrsknotenpunkte den Wert von Instore-Werbenetzwerken erkennen. Scala, als Teil der Stratacache-Familie, ist in der Lage, diesen Bereichen zu helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen, indem es den Betrieb rationalisiert und robuste Analysen bereitstellt, um Werbekunden anzuziehen und zu binden.

Das Unternehmen bereitet sich auch auf seine nächste große Veranstaltung vor, die am 1. April 2025 in London stattfinden wird, mit einer weiteren Ausgabe von „What’s in Store for Retail Media Networks“. Diese Veranstaltung wird auf dem Erfolg ihrer Vorgänger aufbauen und Branchenführer zusammenbringen, um die neuesten Trends und Innovationen zu erkunden.