„KI-Jahre sind wie Hundejahre auf Koks.“ – Dieses Zitat habe ich Anfang 2024 irgendwo gehört, und ich muss sagen: Es trifft ziemlich gut, wie sich dieses Jahr für uns und die Entwicklung von KI angefühlt hat. Die systematische Integration von Künstlicher Intelligenz in unsere Workflows hat nicht nur verändert, wie wir Projekte realisieren, sondern auch, wie wir Kundenerlebnisse gestalten. Dank KI haben wir das digitale und das physische Einkaufserlebnis auf eine ganz neue Weise verbunden und maßgeschneiderte Lösungen geschaffen, die ein echtes Next-Level-Erlebnis bieten.

Ein echtes Highlight in diesem Jahr waren ohne Frage die vielen Events, die wir mit unseren Kunden und Partnern umsetzen durften. Von beeindruckenden Instore-Launches bis hin zu internationalen Präsentationen – jede Veranstaltung hat gezeigt, wie vielseitig und kreativ unsere Lösungen sein können. Und das direkte Feedback? Einfach grandios. Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind – und wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, 2025 noch spektakulärere Experiences zu schaffen.

Retail Media in der Wachstumskurve

Auch Retail Media hat dieses Jahr richtig Fahrt aufgenommen. Die ersten Projekte und Ergebnisse beweisen, wie viel Potenzial diese Schnittstelle bietet, um Zielgruppen direkt am POS zu erreichen. Und das Beste: 2025 wird Retail Media uns noch mehr Möglichkeiten eröffnen, um Content und Customer Experience noch präziser und zielgerichteter zu gestalten.

Jetzt kommt der nächste große Schritt für uns: Die Gründung von Muse Content Middle East in der Dubai Silicon Oasis! Wir sind schon seit 2014 eng mit der Region verbunden, haben an vielen spannenden Projekten gearbeitet und dabei so viel gelernt. Mit unserem neuen Standort in Dubai wollen wir dieses Know-how noch intensiver nutzen, um Innovationen direkt in einer der dynamischsten Regionen der Welt voranzutreiben.

Mit einem Blick zurück auf all das, was wir dieses Jahr erreicht haben, und voller Vorfreude auf die Chancen, die vor uns liegen, gehen wir mit viel Optimismus ins neue Jahr. Unser Anspruch bleibt: die perfekte Verbindung von Offline- und Online-Welten zu schaffen – und damit Kundenerlebnisse, die einfach unvergesslich sind. Wir verstehen uns nicht nur als ein Anbieter von Technologie, sondern euer Partner für außergewöhnliche Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben.

2025 kann nur noch besser werden.