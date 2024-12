Das Jahr 2024 hat gezeigt: Die Digital Signage-Branche bleibt ein zentraler Treiber der digitalen Transformation. Mit der strategischen Weiterentwicklung bestehender Lösungen und der stärkeren Integration in Bereiche wie Retail Media, AI-basierte Content-Erstellung und nachhaltige Hardware beweist sie ihre Anpassungsfähigkeit und Relevanz. Doch der Markt steht nicht still – neue Herausforderungen, wie die wachsenden Anforderungen an Skalierbarkeit und Interaktivität, sowie ungenutzte Potenziale zeichnen bereits die Richtung für die kommenden Jahre vor.

Rückblick 2024: Partnerschaften treiben Fortschritt

Im vergangenen Jahr stand nicht nur die Technologie im Mittelpunkt, sondern auch die Art und Weise, wie Digital Signage in bestehende Geschäftsmodelle integriert wird. Unternehmen suchen vermehrt nach maßgeschneiderten Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch strategisch Mehrwert schaffen. Dieser Trend war 2024 besonders deutlich in Branchen wie Retail, Automobil und Finanzwesen zu beobachten.

Langfristige Partnerschaften haben dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Bei JLS konnten wir dies in der Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank erleben, deren innovative Filialkonzepte wir weiterhin im Bereich Digital Signage begleiten dürfen. Ebenso zeigt die Partnerschaft mit Toyota Schweiz, wie wichtig es ist, digitale Kommunikationssysteme zu schaffen, die auf die spezifischen Bedürfnisse einer Marke abgestimmt sind und gleichzeitig eine nahtlose Skalierbarkeit ermöglichen. Besonders im Retail-Segment hat sich unser Engagement bei der Einführung von Digital Signage-Lösungen in Volg Topshop-Filialen als ein Beispiel erwiesen, wie digitale Kommunikation zur Verbesserung der Kundenerfahrung beitragen kann.

Die Nachfrage nach ganzheitlichen Systemen – von Hardware über Software bis hin zu Analytics – hat weiter zugenommen. Kunden erwarten Lösungen, die flexibel, skalierbar und langfristig wertschöpfend sind. Diese Anforderungen sind eine spannende Herausforderung, die wir durch den Einsatz eigener, bankenkonformer Lösungen beispielsweise im Analytics-Bereich adressieren konnten.

Drei zentrale Trends für 2025

Mit Blick auf das kommende Jahr zeichnen sich mehrere Entwicklungen ab, die die Richtung der Branche beeinflussen könnten:

Künstliche Intelligenz transformiert die Content-Erstellung: AI wird zunehmend ein integraler Bestandteil von Digital Signage. Von der dynamischen Content-Erstellung bis hin zur Anpassung von Inhalten in Echtzeit – die Technologie wird nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch neue kreative Möglichkeiten eröffnen. Bei jls nutzen wir bereits erste AI-gestützte Ansätze, um unseren Kunden dabei zu helfen, Inhalte effizienter zu verwalten und gleichzeitig passgenau auf Zielgruppen zuzuschneiden. Retail Media gewinnt an Bedeutung: Retail Media entwickelt sich zu einem der stärksten Wachstumsfelder für Digital Signage. Händler erkennen zunehmend, dass digitale Displays nicht nur Kommunikationsmittel, sondern auch Einnahmequellen sein können. Projekte wie die Ausstattung der Volg Topshops zeigen, wie digitale Displays nicht nur für interne Kommunikation, sondern auch für Werbung und Markenbildung eingesetzt werden. Solche Modelle werden den Markt auch 2025 prägen und neue Massstäbe setzen. Hardware – Evolution statt Revolution: Im Hardware-Bereich sehen wir eine schrittweise Weiterentwicklung, bei der Technologien wie E-Ink-Displays und transparente LEDs zunehmend in spezifischen Anwendungen eingesetzt werden. Ein spannendes Beispiel aus der Praxis ist ein erster größerer Rollout von E-Ink-Displays in der Schweiz, den wir erfolgreich begleitet haben. Diese Technologie zeigt vielversprechendes Potenzial in Bereichen, in denen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Vordergrund stehen.

Eine Branche, die sich neu definiert

Die Digital Signage-Branche hat 2024 bewiesen, dass sie sich flexibel an neue Anforderungen anpassen kann, ohne dabei ihre Innovationskraft zu verlieren. In einer Phase, die von Konsolidierung und Weiterentwicklung geprägt war, wurden die Grundlagen für zukünftige Erfolge gelegt. Es bleibt spannend, welche Möglichkeiten 2025 bringen wird – von technologischen Durchbrüchen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.

Für uns alle in der Branche gilt: Es sind nicht die großen Innovationen allein, die den Fortschritt ausmachen, sondern die Fähigkeit, bestehende Lösungen sinnvoll einzusetzen und Kund:innen nachhaltig zu unterstützen. Mit einem klaren Blick auf die Bedürfnisse des Marktes und der Bereitschaft, auch neue Wege zu gehen, sind wir gut aufgestellt, um die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern.