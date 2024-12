Da wir das Kapitel 2024 abschließen, bin ich sowohl stolz als auch optimistisch über die Reise, die Dise eingeschlagen hat. Dieses Jahr stand im Zeichen von Wachstum, Innovation und strategischer Expansion, wobei wir unserem Kernauftrag treu geblieben sind: „Partner-First and Partner-Only“. Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Partner zu befähigen, erfolgreich zu sein, ihr Angebot zu verbessern und ihnen zu helfen, in einem sich schnell entwickelnden Markt mehr Geschäfte zu machen.

Einer der Höhepunkte dieses Jahres war unser Wachstum bei den SaaS-Umsätzen, ein Beweis für die Stärke unserer Angebote und das Vertrauen unserer Partner. Ein strategischer Schwerpunkt für 2024 war die Vertiefung unserer Beziehungen zu bestehenden Partnern und die Schaffung der Grundlagen für neue Kooperationen, insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt. Die Digital-Signage-Branche in Nordamerika expandiert weiterhin in einem bemerkenswerten Tempo, und Dise hat sich positioniert, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Expansion in den USA

Die Vergrößerung unserer Präsenz in den USA ist ein wichtiger Meilenstein. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 haben wir ein erhebliches Wachstum in der Region erzielt und damit den Weg für unser erstes US-Büro in Atlanta, Georgia, im Jahr 2025 geebnet. Dieser strategische Schritt ermöglicht es uns, sowohl unsere bestehenden als auch unsere neuen Partner besser zu betreuen und sicherzustellen, dass wir flexibel bleiben und auf ihre Bedürfnisse eingehen können, während sich der Markt weiter entwickelt.

Auch der technologische Fortschritt stand in diesem Jahr im Vordergrund unserer Bemühungen. Dise hat die Unterstützung auf weitere Plattformen wie Sony, Philips und ChromeOS ausgeweitet, wobei wir unserem Hardware-agnostischen Ansatz treu geblieben sind. Dies gewährleistet, dass unsere Partner die Flexibilität haben, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und dabei die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit im Auge zu behalten.

Premiere von Dise One

Ein großer Erfolg im Jahr 2024 war die Einführung von Dise One während der ISE 2024. Diese leistungsstarke neue Playout-Engine wurde entwickelt, um Digital Signage-Installationen mit der gleichen Codebasis für alle unterstützten Plattformen zu vereinfachen und den Dise-Ansatz „ein Produkt – ein Preis“ zu festigen. Durch die integrierte Unterstützung für mehrere Plattformen, einschließlich SoC, wird auch der Energieverbrauch reduziert. Dise One wurde vom Markt aufgrund seiner Skalierbarkeit und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten angenommen. Es ist ein großer Schritt nach vorne, um Digital Signage-Installationen effizienter und umweltfreundlicher zu machen.

Dynamisches Retail Media

Retail Media hat weiter an Dynamik gewonnen und ist zu einem integralen Bestandteil vieler Instore-Projekte geworden. Mit unserem Adconnect-Modul ermöglicht Dise Einzelhändlern die nahtlose Integration von Werbung mit nativen Inhalten. Die Reife der Retail-Media-Strategien ist besonders bemerkenswert, da sich die Einzelhändler zunehmend auf die Maximierung der Erträge konzentrieren, indem sie ihre Werbemaßnahmen mit den Markenbeziehungen im Geschäft und den Kundenbedürfnissen abstimmen.

Das ganze Jahr über waren wir stolz darauf, uns durch unsere Mitgliedschaft bei Avixa und der Digital Signage Federation (DSF) in der Branche zu engagieren. Unsere Teilnahme an Veranstaltungen wie der Infocomm und der ISE hat unser Engagement unterstrichen, Wissen zu teilen und Einzelhändler dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, diese Arbeit in Zusammenarbeit mit der DSF und anderen Branchenführern im kommenden Jahr fortzusetzen.

Wenn ich über das Jahr 2024 nachdenke, bin ich voller Dankbarkeit für das Vertrauen und die Unterstützung durch unsere Partner. Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament für weiteres Wachstum und Innovation geschaffen. Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir weiterhin bestrebt, den Erfolg durch Zusammenarbeit, Technologie und die konsequente Ausrichtung auf die Bereitstellung von Mehrwert für unsere Partner zu fördern. Auf ein Jahr voller spannender Möglichkeiten und weiterer Fortschritte.