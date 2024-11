Das vergangene Jahr hat deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit in der DooH-Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sowohl auf der Anbieterseite als auch auf Kundenseite sehen wir einen klaren Trend hin zu umweltfreundlichen und klimaneutralen Lösungen. Immer mehr Unternehmen und Agenturen berücksichtigen mittlerweile den CO₂-Fußabdruck von Kampagnen und setzen diesen als messbaren KPI in ihre Mediaplanung und -ziele ein. Diese Entwicklung verlangt von uns, unsere Verantwortung zu erkennen und nachhaltige Maßnahmen aktiv voranzutreiben.

Anzeige

Parallel dazu steht unsere Branche vor der Herausforderung, die öffentliche Wahrnehmung zu ändern. Noch werden DooH-Werbeträger oft als „Energiefresser“ betrachtet – eine Ansicht, die jedoch veraltet ist. Im Vergleich mit anderen Medienkanälen ist DooH das nachhaltigste Werbemedium, wenn wir den CO2-Ausstoß pro tausend Kontakte betrachten. Es liegt an uns, diese Vorteile in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und DooH als grüne, zukunftsweisende Lösung zu positionieren.

Signal für Transformation

Nachhaltigkeit in unserer Branche bedeutet daher mehr als die Optimierung des Stromverbrauchs. Die Branche entwickelt sich kontinuierlich weiter, wobei Lösungen wie E-Paper-Displays neue Möglichkeiten bieten, Inhalte mit minimalem Energieaufwand flexibel anzupassen. Solche Technologien sind ein Beispiel für die Innovationskraft unserer Branche, die stets nach neuen Wegen sucht, um Werbung sowohl ressourcenschonend als auch kreativ zu gestalten.

Für unsere Kunden und die Öffentlichkeit ist es ein wichtiges Signal, dass wir nachhaltige Lösungen ernst nehmen und die grüne Transformation unserer Branche aktiv gestalten. Dieser Anspruch erlaubt uns, uns klar vom Wettbewerb abzuheben und ein zukunftsorientiertes, verantwortungsbewusstes Markenbild zu schaffen, das den Werten unserer Kunden und der Gesellschaft entspricht.

Pläne und Vorhaben

Für das Jahr 2025 setzt Dimension Outdoor den Fokus darauf, nachhaltige Werbelösungen weiter voranzutreiben und neue Maßstäbe in der DooH-Branche zu setzen. Ein zentraler Schwerpunkt wird die Entwicklung innovativer Werbeflächen sein, die nicht nur höchste Effizienz, sondern auch einen minimalen ökologischen Fußabdruck aufweisen – von energieautarken Digital-Screens bis hin zu kreativen Konzepten wie Vertical Gardens mit integrierten Werbemedien.

Darüber hinaus forschen wir mit unseren Partnern an Lösungen, die es ermöglichen, bestehende analoge Werbeanlagen unkompliziert in digitale Formate umzurüsten. Durch den Einsatz ultra-dünner LED-Technologien können wir nicht nur den Materialverbrauch deutlich reduzieren, sondern auch den Energiebedarf senken und damit die Nachhaltigkeit weiter fördern. Dieser Ansatz erleichtert zudem den Umbau und minimiert die Komplexität bei der Umrüstung, was unseren Kunden eine schnellere und effizientere Umsetzung ermöglicht.

Zusätzlich planen wir, unsere Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche weiter auszubauen, um gemeinsam zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Integration von KI-gestützten Analysen, um Standorte noch effizienter zu bewerten und nachhaltige Strategien für die Nutzung von Werbeflächen zu entwickeln.