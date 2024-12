2024 war ein spannendes Jahr für 3D-Out-of-Home-Werbung. So gab es nicht nur beim Storytelling viele spannende Entwicklungen, sondern es haben sich auch neue Formen der 3D-Werbung entwickelt.

3D-Werbung am POS und Retail Media

2024 ist für uns von Metads klar gewesen: Wir wollen 3D-Werbung von der Straße in die Geschäfte holen. Was sich bereits im Rahmen großer DooH-Kampagnen als weltweiter Trend durchgesetzt hat, wird durch die erweiterten technischen Möglichkeiten auch im Handel möglich. Wie wir alle wissen, ist gut gemachtes Storytelling der Verkaufstreiber schlechthin. Werden diese Geschichten dann auch noch visuell spannend vermittelt, ist den werbenden Unternehmen die Aufmerksamkeit der Kundschaft fast gewiss. 3D-Werbung, das erleben wir jeden Tag auf’s Neue, ist ein eleganter und in Deutschland noch immer überraschend unbekannter Weg, die Aufmerksamkeit der Kundschaft binnen Sekunden auf sich zu ziehen.

Wir haben uns daher dieses Jahr als erster Werber im DACH-Raum an eine 3D-Kampagne auf Instore-Screens herangewagt und können sagen: Es funktioniert. Für den Apfelhersteller Kanzi haben wir bei unter anderem Edeka, Rewe oder Lidl eine 3D-Retail-Media-Kampagne im DACH-Raum umgesetzt. Das Ziel dabei: Den letzten Kontakt vor dem Regal bestmöglich zu nutzen, um so die Kaufbereitschaft nachhaltig zu erhöhen. Was wir gemerkt haben ist, dass die Awareness um ein Vielfaches höher war als bei klassischen Kampagnen. Das bestärkt uns in der Annahme, dass 3D-Werbung am Point of Sale auch 2025 ein wichtiges Thema werden wird. Was 2024 begonnen hat, kann 2025 weiter an Fahrt gewinnen.

Verschmelzung von FooH und 3D-Out-of-Home

An den Anblick von CGI-Videos, wie jenes aus dem Jahr 2023, als Maybelline eine große, mit Wimpern bestückte Straßenbahn durch London fahren ließ, haben sich die Konsumenten inzwischen gewöhnt. Was sich 2024 aber herauskristallisiert hat, ist die Möglichkeit, 3D-Out-Of-Home mit Fake-Out-Of-Home-Kampagnen zu verlängern. Der Effekt von Fake-Out-Of-Home funktioniert besonders gut, weil das abstrahiert Gesehene im Netz auch auf der Straße sichtbar wird. Ein tolles Beispiel dafür war unsere letzte Kampagne für Red Bull: Auf einem großen Screen am Ku’damm in Berlin zeigen wir eine riesige Red-Bull-Dose, die durch den 3D-Effekt aus dem Bild hervorragt. Diese Kampagne haben wir als Fake-Out-Of-Home weiter verlängert: Im Spot sehen wir einen Passanten vor der realen 3D-Außenwerbung stehen. Durch ein magisches Portal hält er plötzlich die Red-Bull-Dose in der Hand.

Neue Screen-Formen & Werbemöglichkeiten

2025 wird mit Sicherheit ein weiteres spannendes Jahr für uns als 3D-Werber. Von meinem jüngsten Asien-Trip komme ich mit jeder Menge Inspiration zurück und hoffe, dass wir auch in Deutschland bald kreativere Screen-Formen wie etwa Hologramme sehen werden. Um Deutschland als innovativen Standort weiter zu stärken, wird Außenwerbern nichts anderes übrig bleiben, als Länder wie Asien & Co. als Vorbild zu nehmen und selbst stärker ins Experimentieren zu kommen. Wir als 3D-Werbeexperten freuen uns darauf, wenn es auch in Deutschland bald neue Formen von Screens zu finden gibt – und Werbende, die diese technischen Neuerungen austesten wollen.

Anzeige

Was 2025 sicher vermehrt kommen wird, ist das Thema Connected TV (CTV). Im Vergleich zu herkömmlicher TV-Werbung können Werbetreibende über Connected TV passgenauer ihre Zielgruppe erreichen. CTV ist besonders auf Smart-TVs und Streaming-Geräte ausgelegt. Ein noch vollkommen unentdeckter Bereich, den wir besonders mit 3D-Werbung gut bespielen können.

Rückblick und Ausblick für Metads

Nach unserer Gründung Ende 2023 war 2024 für uns gleichermaßen ereignis- wie lehrreich. Nicht ohne Stolz blicken wir zurück auf 100 3D-Kampagnen für Kunden wie Red Bull, Sephora und Douglas. Dabei ist unser Team auf 19 Mitarbeitende gewachsen. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir nicht immer den sicheren Weg gehen, sondern auch ständig neue Themen und Kanäle austesten, wie eben 3D-Werbung am Point of Sale. Dadurch konnten wir 2024 eine echte Vorreiterrolle einnehmen und gemeinsam mit unseren Kunden wachsen. Ohne das starke Team an meiner Seite und unsere Kunden, die Bock auf gute Werbung haben, wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin gespannt, was 2025 für uns bereithält und freue mich auf alles, was kommt.