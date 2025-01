Im vergangenen Jahr haben wir die Weichen für eine neue Ära im Einzelhandel gestellt. 2024 war das Jahr des Aufbruchs für Retail Media, angetrieben durch unser Netzwerk, das wir mit Poco und weiteren starken Partnern ins Leben gerufen haben.

Retail Media als Wachstumstreiber

Das von uns entwickelte Retail-Media-Netzwerk umfasst circa 500 Screens, die Inhalte dynamisch und datenbasiert ausspielen. Unter anderem geschieht dies auch programmatisch über die SSP1-Plattform der One Tech Group. Die Anbindung ermöglicht einen effizienten Budgeteinsatz und eine präzise Zielgruppenansprache. Werbeinhalte werden automatisiert über DooH-Kanäle ausgespielt, was Werbetreibenden erlaubt, Kampagnen kosteneffizient und in Echtzeit zu steuern.

Eine Besonderheit des Retail-Media-Netzwerks liegt in der Anbindung und der Vermarktungsmöglichkeit der mehr als 125.000 ESL mit der Größe von 9,7 Zoll, welche wir mit unserem Partner LN Consult umgesetzt haben. Eine charmante Größe, sodass eine Teilfläche des ESL für Werbetreibende vermarktet werden kann. Dies zeigt das Potenzial, das in der Verbindung von dynamischen Werbeinhalten und Produktinformationen steckt. Kunden werden direkt am Regal mit relevanten Botschaften angesprochen, was das Einkaufserlebnis erheblich verbessert. Kompas, unsere Digital Signage-Software, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht es, Inhalte effizient zu steuern und nahtlos in die Customer Journey zu integrieren.

Der neue Admanager Nova

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2024 ist die Einführung unseres eigens entwickelten Admanager Nova pünktlich zum Jahresende. Dieser bietet unseren Kunden eine intuitive und effiziente Möglichkeit, Retail-Media-Kampagnen zu buchen und zu verwalten. Die cloudbasierte Software stellt neben den klassischen Digital Signage-Screens auch die ESL-Display-Kommunikation und die damit verbundene Übertragung des Werbecontents auf einen Teil des ESL sicher. Das Netzwerk wird zusätzlich durch unsere Retail-Plattform Atlas angereichert, welche das Kaufverhalten am POS über Frequenzmessungen analysiert und ein Targeting von Zielgruppen auf Persona-Ebene ermöglicht.

Aus unserer Sicht ist es wichtig, Technologie und Marketingstrategien zu vereinen. Retail Media ist kein vorübergehender Trend, sondern ist gekommen, um zu bleiben. Das Thema treibt unsere Digital Signage-Roadmap an und führt zu einem nachhaltigen Ausbau unseres Serviceportfolios. In Kombination mit unserer Kompetenz im Bereich Analytics ist dies die Basis der strategischen Ausrichtung von dimedis.

Fazit: Retail Media gestaltet die Zukunft des Handels

Mit Dimedis sind wir nicht nur Teil, sondern ein starker Treiber dieser Entwicklung. Wir arbeiten daran, das Thema Retail Media zu etablieren. Unsere Partnerschaften mit großen Händlern in Deutschland und Österreich zeigen das enorme Potenzial – sowohl zur Schaffung neuer Einnahmequellen als auch zur Optimierung der Customer Journey. 2024 war ein erfolgreiches Jahr und wir blicken gespannt auf die Weiterentwicklung dieser spannenden Branche.