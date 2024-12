Das Jahr 2024 war für Vangenhassend ein Jahr der Transformation – ein Jahr, in dem die Grenzen zwischen analog und digital zunehmend verschwommen sind und hybride Lösungen stärker in den Vordergrund rückten.

In der Vergangenheit galt oft „entweder oder“: Analoge Systeme punkteten mit ihrer Robustheit, Einfachheit und Verlässlichkeit, während digitale Lösungen durch Aktualität und interaktive Funktionen bestachen. 2024 hat jedoch gezeigt, dass die wahre Stärke in der Kombination liegt. Hybride Wegeleitsysteme ermöglichen es, statische Elemente durch digitale Displays und smarte Interaktionsmöglichkeiten zu ergänzen. Die Verschmelzung dieser Ansätze schafft Lösungen, die effizient, nachhaltig und benutzerzentriert sind. Somit entsteht für die Zukunft die Möglichkeit, bereits in der Konzeption und Planung von Wegeleitsystemen, mehr als nur eine Option zu wählen.

Anzeige

Aber was ist nun wirklich das Potenzial? Warum war dies nicht bereits in den letzten Jahren so? Neue Technologien, die nun auf dem Weg sind, Marktreife zu erhalten, geben die neue Flexibilität der Verbindung. Änderungen von Anzeigen, die in einer Digital Signage-Welt keinen Einsatz eines Displays rechtfertigen, können nun flexibel und mobil genutzt werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient da die zunehmende Integration von E-Paper-Technologie in unsere Wegeleitsysteme. Maßgeschneiderte Lösungen sind unsere Spezialität, die wir sowohl als unabhängiger Lieferant als auch als starker Partner führender Integratoren anbieten. Dabei sind wir eine „Manufaktur“ im besten Sinne des Wortes, bürgen für qualitativ hochwertige Konzepte mit der Umsetzung aus einer Hand.

So kombinieren wir bekannte Systeme mit digitalen Lösungen. Hybrid und flexibel basierend auf jahrelanger Erfahrung in diesem Umfeld. Auf den Punkt gebracht: Wegeweisen analog und digital.

Zukunft in Wegeleitsystemen

Und wie geht es nun weiter? Trotz der Turbulenzen bei politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es einen Investitionsbedarf für analoge und digitale Wegeleitsysteme, der bedient werden muss. In der „Wegeleitsystemnische“ fühlen wir uns wohl und wir haben in den vergangenen Monaten gemerkt, dass der Markt unsere Anstrengungen zunehmend honoriert. Unsere Auftragsbücher für das kommende Jahr sind bereits voller als je zuvor.

Daher bin ich optimistisch, dass 2025 den hybriden Wegeleitsystemen gehört, die das Beste aus der analogen und digitalen Welt vereinen: die haptische und intuitive Orientierung traditioneller Beschilderung mit der Flexibilität und Dynamik digitaler Technologien. Sie werden Teil einer intelligenten Infrastruktur werden, die Nutzerbedürfnisse versteht und aktiv unterstützt. Mit diesem Optimismus wünsche ich allen invidis-Lesern ein gesundes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2025!