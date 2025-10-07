Der Digital Signage-Softwareanbieter Connectsignage baut sein Tech-Team weiter aus: Kevin Metan und Aliena Loges stoßen dazu, die beide umfangreiche Erfahrung in der Digital Signage-Welt mit sich bringen.

„Wir freuen uns sehr, mit Kevin und Aliena gleich zwei echte Signage-Profis in unserem Team willkommen zu heißen“, sagt Johann Bendel, Geschäftsführer von Connectsignage. „Ihre langjährige Markt- und Projekterfahrung wird Connectsignage dabei helfen, die technologische Weiterentwicklung unserer No-Code Plattform noch konsequenter voranzutreiben – und gemeinsam mit unseren Kunden echte Erfolgsgeschichten zu schreiben.“

Kevin Metan war zuvor unter anderem bei Exertis Pro AV – beziehungsweise dem Vorgängerunternehmen Commt-tec – tätig, die Stationen von Aliena Loges umfassen unter anderem Schwarz IT und Umdasch. Die Neuzugänge sieht Connectsignage als Zeichen im Markt, weiter in die Zukunft von Software „Made in Germany“ zu investieren.

