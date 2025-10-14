Die It Works Group verstärkt das Führungsteam innerhalb der Gruppe und beruft Laura Hentschel in die Geschäftsführung der Digital Works GmbH. Die Tochterfirma steuert unter anderem die selbst entwickelte All-in-one-Plattform Locatrics Superview, die die programmatische Planung sowie den programmatischen Einkauf aller Out-of-Home Medien aus einer Hand ermöglicht.

Laura Hentschel ist bereits seit acht Jahren bei der It Works Group tätig. Zuerst übernahm sie die Teamleitung Programmatic & Digital Media bei Digital Works. Ab Juli 2019 war sie für diesen Bereich agenturübergreifend verantwortlich. Neben ihrer neuen Position als Geschäftsführerin von Digital Works zeichnet sie weiterhin für die gesamte Gruppe für das Thema Programmatic und Digital Media verantwortlich.

Neuer Head of Digital Media

Unterstützt wird sie in Zukunft von Nusrettin Altan, der zum 1. Januar 2026 als Head of Digital Media bei der Digital Works startet. Der erfahrene Online Marketing-Manager ist aktuell Head of Digital Marketing bei OCI Germany. Bei E-Professional leitete er davor den Performancebereich des Key-Account-Kunden Vodafone und führte ein 15-köpfiges Team für die Kanäle Social Media, Display und SEA.

„Mit der Erweiterung unseres Führungsteams stellen wir die Weichen für die weitere Expansion. Die Kombination aus langjährigem, fachlichem Know how und technologischer Innovationskraft sind die Basis, unsere Marktposition insbesondere im Programmatic-Bereich weiter auszubauen“, kommentiert Bernd Rabsahl, CEO der It Works Group.

Anzeige