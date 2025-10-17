Der Command-and-Control-Spezialist Vuwall hat in London neue Räume samt einem Experience Center bezogen. Mit seinem Standort im Salisbury House, direkt neben der Moorgate Station im Herzen der Stadt, will das Unternehmen seine Präsenz in Großbritannien und den umliegenden Regionen weiter ausbauen.

Denn die Nachfrage an Mission-Critical-Lösungen steigt, sowohl in Großbritannien als auch in Europa. Die Investitionen in öffentliche Sicherheit, Verkehr, Versorgungsunternehmen und Unternehmenssicherheit nehmen zu, und davon profitieren Unternehmen wie Vuwall.

Mit Samsung, Genelec & Co.

Das neue London Experience Center bietet eine interaktive Echtzeit-Präsentation der Lösungen von Vuwall, darunter Videowandmanagement, AV-over-IP und KVM-Technologie. Besucher können sich auch über die TRX-Softwareplattform und das Videowand-Ökosystem erkunden. Für letzteres steht eine Samsung LED-Wall bereit, ergänzt durch B-Tech-AV-Halterungen.

Hinzu kommt die vollständig integrierte Advancis-Lösung, die mit der TRX-Software von Vuwall zusammenarbeitet. Hier stehen fortschrittliche Funktionen für das Incident Management und die Situationserkennung im Vordergrund.

Das Experience Center hebt auch die Integration von Vuwall in Videomanagementsysteme wie Genetec, Milestone und Synectics hervor, welche die betriebliche Effizienz in SOCs verbessern.

