Der Retail-Media-Spezialist Marketing of Moments geht eine strategische Partnerschaft mit Nandu.ai ein, einem Anbieter von AI-Lösungen im Handels- und Marketingumfeld. Gemeinsam wolle man „den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Retail-Media-Markt auf das nächste Level heben“, wie es einer Pressemitteilung heißt.

Im Zuge der Kooperation unterstützt Nandu beim gezielten Einsatz von AI-Technologien in der Beratung von Händlern, Commerce-Plattformen, Marken und Agenturen. Ein Fokus liegt darauf, datengetriebene Prozesse zu optimieren und neue Wachstumsfelder zu erschließen.

Verstärkung für Beirat

Darüber hinaus verstärkt Nils Zündorf, Geschäftsführer Nandu.ai den neu gegründeten Beirat von Marketing of Moments als strategischer Berater.

„Wir sehen enorme Potenziale im Einsatz von AI, um Commerce und Retail Media noch effizienter und wirkungsvoller zu gestalten“, erklärt Benedikt Blaß, Geschäftsführer von Marketing of Moments. „Mit dem Know-how der Nandu.ai und der Expertise von Nils Zündorf gewinnen wir einen starken Partner, um unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen anzubieten.“

Nils Zündorf kommentiert: „Commerce und Retail Media befinden sich in einem massiven Transformationsprozess. AI ist der Schlüssel, um datengetrieben bessere Entscheidungen zu treffen und Wachstumschancen zu realisieren. Ich freue mich sehr, die Marketing of Moments in dieser entscheidenden Phase zu begleiten und die Zukunft des Marktes gemeinsam mitzugestalten.“

