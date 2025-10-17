Die UCC-Unternehmen Displaynote Technologies und Avocor geben eine vertiefte Partnerschaft bekannt: Ab sofort bietet Avocor seinen Kunden das Tool Displaynote-Tool Launcher V2 direkt an.

Bisher wurde Avocor-Kunden Groupshare angeboten, eine angepasste Version von Launcher. Mit dem Umstieg auf Launcher V2 profitieren jene nun von der Vorteilen der neuen Version, ohne auf die bisherige Kompatibilität verzichten zu müssen.

Personalisierte Startbildschirme

Die Meeting-Room-Software Launcher V2 bietet unter anderem eine zentralisierte Verwaltung und Kontrolle über alle Räume und Geräte. Die Startbildschirme sowie die vorhandenen Verknüpfungen lassen sich dabei personalisieren. Zudem ist es nun möglich, auch die Bildschirmschoner-Nachrichten anzupassen.

Diese neuen Funktionen ergänzen die bisherigen Features, wie den Kiosk-Modus, die Multi-VC-Unterstützung und den kalenderbasierten Start von Besprechungen.

„Wir bei Avocor sind seit jeher davon überzeugt, dass die richtige Kombination aus Hardware und Software die Produktivität in modernen Arbeitsumgebungen entscheidend steigert“, sagt Dana Corey, SVP & GM bei Avocor. „Unsere langjährige Partnerschaft mit Displaynote spiegelt diese Überzeugung wider, und mit der Veröffentlichung von Launcher V2 ergänzen die leistungsstarken Softwarelösungen von Displaynote die Collaboration-Displays von Avocor weiterhin perfekt.“

