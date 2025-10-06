Der Distributor Systeam und MMD Monitors & IT Accessories, Markenlizenzpartner für Philips-Monitore, geben ihre neue Distributionspartnerschaft bekannt. Ab sofort vertreibt Systeam das gesamte Portfolio an B2B- und B2C-Modellen von Philips Monitore und Gaming-Displays der Marke Philips Evnia in Deutschland. Damit baut das oberfränkische Unternehmen sein Angebot im Bereich IT und AV weiter aus.

„Systeam ist ein starker Partner mit exzellentem Marktzugang, insbesondere zum Mittelstand. Dank unseres neuen SMB-Partnerprogramms und der geballten Vertriebskompetenz von Systeam werden wir unsere Sichtbarkeit und Marktdurchdringung in Deutschland signifikant erhöhen“, erklärt Lutz Hardge, Regional Sales Director DACH bei MMD. „Wir freuen uns auf eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Die Zusammenarbeit fällt mit dem Launch des neuen SMB-Partnerprogramms von MMD speziell für kleine und mittelständische Unternehmen zusammen. Systeam verfügt über ein Vertriebsnetzwerk mit mehr als 6.500 aktiven Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

