Mit dem Start der Weihnachtsdorf-Saison – wie die Adventsmärkte in Wien genannt werden – mischt sich diesmal auch Digital-Out-of-Home ins frohe Treiben: In Kooperation mit der Magmag Group installiert Außenwerber Monitorwerbung insgesamt zehn Outdoor-Screens direkt an den Eingängen sowie im Areal der Weihnachtsdörfer am Stephansplatz, beim Schloss Belvedere und im Campus der Universität Wien.

Die exklusiv von Monitorwerbung spielen sowohl Werbung als auch Informationen wie Programmhighlights, oder aktuelle Hinweise ab.

„Mit den neuen Outdoor-Screens schaffen wir ein einzigartiges Zusammenspiel von Tradition und Innovation. Unsere Kund:innen profitieren von einer exklusiven Bühne, die hohe Reichweite mit emotionaler Nähe verbindet – genau dort, wo Wien im Advent am schönsten erstrahlt“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

Millionenstarkes Publikum

Im Vorjahr wurden in den drei Weihnachtsdörfern insgesamt mehr als 6 Millionen Besucher gezählt.

„Für uns bedeutet die teilweise Umstellung auf digitale Werbeflächen nicht nur einen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit durch den Verzicht auf Plastikplanen und Plakate, sondern auch eine moderne Möglichkeit, Besucher:innen gezielt zu informieren – und das auf eine Weise, die sich harmonisch in das stimmungsvolle Gesamtbild des Marktes einfügt“, kommentiert Christian Klement, Betreiber der Wiener Weihnachtsdörfer.

Die Screens werden mit 10-Sekunden-Spots in einem fixen Werbeloop bespielt. Sowohl einzelne Wochen als auch die gesamte Laufzeit sind buchbar.

