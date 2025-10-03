Das Oktober-Update der Displaymarktforscher zeichnet ein düsteres Bild. Für 2025 erwarten Omdia einen erneuten Rückgang um -11,2% gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr (-7,2%). Während der gesamte Displaymarkt mit +2,8% relativ krisenfest ist.

Doch die Omdia-Zahlen haben für die Digital Signage und ProAV Branche nur limitierte Aussagekraft. Zum einen werden Professional Information Displays (PID) ab 9“ Größe erfasst – für Digital Signage relevant ist nur der Bereich 32“ und aufwärts -auch inkludiert sind Hotel TV und andere Display Use Cases.

Doch das der globale Displaymarkt im Digital Signage Marktsegment schwächelt spiegelt auch das Marktfeedback wieder. Insbesondere belastet die Strafzölle in den USA, die im zweiten Quartal Shipments um einen zweistelligen Prozentbereich haben einbrechen lassen.

Digital Signage Marktentwicklung weiterhin positiv

Desweiteren spiegeln sich in den rückgängigen LCD/OLED-Marktzahlen auch der Technologiewechsel von Displays zu LED wider. Der Impact ist bisher bei Shipments noch nicht sonderlich groß, hat bei der Umsatzentwicklung allerdings schon eine relevante Größe erreicht.

Unabhängig von den aktuellen Omdia-Shipment Marktzahlen, der europäische Digital Markt hat sich nach der Pandemie wieder berappelt, aber die Zeiten zweistelliger jährlicher Wachstumsraten sind vorbei. Für das laufende Jahr wird das Wachstum im unteren einstelligen Prozentbereich liegen. Aber das für die Branche umsatzstärkste vierte Quartal hat erst begonnen. Die nächsten Wochen entscheiden wie erfolgreich 2025 für die Branche wirklich wird. Es bleibt spannend.